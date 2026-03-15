Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retos payesía MallorcaComercios que resisten en PalmaReforma judicialDepuración maestros franquismoRuta LGTBIQ+ GomilaNieve en Mallorca
instagramlinkedin

En Pedreña

Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en Cantabria

El arrestado es un varón de 52 años y la fallecida una mujer de 64

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. / EP

EFE

Santander

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 64 años.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación por este presunto asesinato por violencia de género, que habría tenido lugar ayer, sábado.

Noticias relacionadas

Según informa este domingo la Delegación de Gobierno en Cantabria, efectivos de la Guardia Civil recibieron este sábado el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio.

TEMAS

  • violencia machista
  • violencia de género
  • Cantabria
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pedro García Aguado: 'En Hermano Mayor aprendí a no juzgar a los jóvenes demasiado duro, hay que ayudarles a entender por qué en la vida muchas veces las cosas no van como uno quiere
  2. Caída de visitantes en el centro de Sóller: preocupación en bares y restaurantes
  3. Unas obras con maquinaria pesada destruyen un camino público histórico en Capdepera
  4. Protesta ante el hotel de lujo de Mallorca vinculado a Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán: “Para nosotros es como una bofetada”
  5. La alarma crece en Son Busquets: Otra vecina denuncia la presencia de intrusos dentro del antiguo cuartel de Palma
  6. Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
  7. Cecili Buele, sacerdote: «¿Qué me pide Dios que haga? Creo firmemente y cada vez más, hablo con Él»
  8. El mundo de la cultura lamenta el 'tropiezo' pero anima a seguir el camino iniciado con la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura

Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en Cantabria

Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en Cantabria

El Andratx da un paso atrás por la salvación en Barbastro

El Andratx da un paso atrás por la salvación en Barbastro

Detienen en Francia a dos hermanos italomarroquíes por un proyecto de atentado antisemita

Detienen en Francia a dos hermanos italomarroquíes por un proyecto de atentado antisemita

El Baleares asalta la segunda plaza con un cabezazo de Manu Morillo

El Baleares asalta la segunda plaza con un cabezazo de Manu Morillo

Calvià arranca la temporada con playas a dos velocidades: servicios en Peguera y Palmanova, pero no en Magaluf y Santa Ponça

Calvià arranca la temporada con playas a dos velocidades: servicios en Peguera y Palmanova, pero no en Magaluf y Santa Ponça

El Porreres da un paso más hacia la Tercera balear

El Porreres da un paso más hacia la Tercera balear
Tracking Pixel Contents