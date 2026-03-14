Pasan a disposición judicial
Los hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas llegan al juzgado de Villafranca de los Barros entre insultos y gritos
Comienza la declaración de los acusados ante el juez donde la abogada de la familia pedirá la prisión preventiva para ambos, debido a que dejar a uno en libertad podría poner en peligro las pruebas
Martin Rodríguez
Ya ha dado comienzo la declaración ante el juez de los dos hermanos acusados por la muerte de Francisca Cadenas en el juzgado de Villafranca de los Barros.
Cientos de personas se han agolpado para recibir tanto a la abogada de la familia de Francisca Verónica Guerrero, con aplausos, como a los acusados y al abogado defensor José Duarte, quienes han recibido numerosos insultos e improperios por todos los que estaban presentes.
Aunque la declaración estaba citada a las 12 del mediodía, ha dado comienzo media hora más tarde.
De los asistentes, solo ha dado declaraciones la abogada de la familia de Francisca, Verónica Guerrero, quien ha señalado que va a solicitar la prisión preventiva para ambos hermanos, debido a que dejar a uno en libertad podría poner en peligro las pruebas que todavía se puedan registrar. Juli, uno de ellos ya confesó su culpabilidad la tarde de ayer a la Guardia Civil en el Cuartel de Zafra.
El abogado de los acusados, José Duarte ha comunicado que atenderá a los medios una vez termine la declaración. Estamos a la espera de la finalización de esta para seguir informando.
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