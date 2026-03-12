"El sistema y la sociedad les han fallado a los niños y a sus padres", dicen las defensas del caso de la "Casa de los horrores" de Oviedo

“El sistema y la sociedad les han fallado”. Con esa rotunda certeza afrontan las defensas de los padres acusados en el caso de la llamada “Casa de los horrores” de Fitoria (Oviedo) una nueva jornada del juicio contra el matrimonio, acusado de aislar a sus hijos en la vivienda durante casi cuatro años. Los abogados sostienen que el proceso penal "nunca debió iniciarse" y critican que la primera respuesta institucional ante la situación de la familia fuera la vía judicial.

“La primera respuesta que ha dado la sociedad y el Estado a esta familia ha sido la penal, cuando esa debería haber sido la última”, afirma el abogado Javier Muñoz, defensor de la madre. A su juicio, la intervención policial y el posterior procedimiento judicial sólo causaron daño a los pequeños y a sus padres. “Llegar a casa, romper esa familia y pedir 25 años de prisión nos parece desmedido y desproporcionado”, añadió.

El juicio entra este jueves en una fase clave con la declaración de los dos acusados, un alemán de 53 años y una estadounidense de 48 que pasaron casi cuatro años aislados con sus tres hijos menores en el chalé de Fitoria. Ambos declararán en inglés y con ayuda de intérprete, en una sesión que las defensas consideran fundamental para que puedan explicar su versión de los hechos.

Según explicó Elena González, abogada del padre, la vista oral está sirviendo para reforzar la tesis de la defensa. “Se va a consolidar la demostración de la inocencia de nuestros defendidos”, aseguró a su llegada a la Audiencia. La letrada subraya además que el proceso se encuentra ya en su tramo final. “Solo queda la pericial de la psicóloga clínica, el interrogatorio y los alegatos finales de las partes”, indica.

Para las defensas, la declaración de los acusados permitirá aclarar lo ocurrido durante los años de aislamiento. González sostiene que durante la fase de instrucción el caso estuvo condicionado por la visión inicial de la intervención policial. “Es su oportunidad de poder explicarse ampliamente porque en la fase de instrucción, como venían con el enfoque negativo que transfirió la Policía Local, estaba todo un poco contaminado. Aquí ya se han practicado todas las pruebas y se han esclarecido los hechos”, señala.

Según las defensas, los padres podrán explicar este jueves que su decisión de permanecer aislados estuvo motivada por el miedo al contagio tras haber sufrido el covid en varias ocasiones. “Actuaron por un miedo insuperable y se autoconfinaron”, resume la abogada.

Las periciales refuerzan la tesis de la defensa

Los abogados consideran que las declaraciones de los expertos en la jornada anterior han supuesto un respaldo importante a su planteamiento. El psiquiatra que evaluó a los padres descartó trastornos mentales graves y el médico forense aseguró que los menores no presentan lesiones físicas ni signos de maltrato, aunque sí un retraso educativo y social derivado del aislamiento.

Para la defensa, esas conclusiones cuestionan la interpretación penal del caso. “La declaración del psiquiatra y la del forense fueron reveladoras y esclarecedoras”, afirma González. En esa línea, los abogados insisten en que el problema debe abordarse desde el ámbito asistencial. “Esto es una cuestión social muy ajena a la esfera penal”, subraya la letrada.

El vínculo con los padres

Las defensas también se refirieron a la situación actual de los menores. La custodia fue retirada por decisión del Principado, una medida que seguiría vigente incluso en caso de absolución. Según explica el abogado Javier Muñoz, la sentencia será clave para determinar qué medidas se adoptan a partir de ahora. “Esperamos que sea absolutoria y que el Principado tome las riendas del asunto desde una perspectiva social y asistencial”, afirma.

Los abogados recuerdan que varios de los expertos que han declarado ya en el juicio han destacado la importancia de la relación con los padres para la recuperación de los menores. “Se ha roto el hilo paterno-filial y eso es lo que falta aquí. Ese vínculo es el mejor para los niños, así lo dijeron el médico forense y los psicólogos en sus declaraciones”, señala Muñoz.

En ese sentido, el letrado considera que la presencia de los padres sería clave para su desarrollo. “Esos niños necesitan de sus padres para su desarrollo y para su normalización. Creo que esa sería la solución idónea en pro de los niños”, concluye. Los acusados comparecerán este jueves en la Audiencia Provincial en una jornada que podría ser decisiva en el juicio y en la que, por primera vez, ofrecerán su versión completa de lo ocurrido durante los años de aislamiento con sus hijos. Las defensas aseguran que ambos “están deseando que esto se resuelva” y confían en “verlos pronto en libertad”.