"Los restos óseos aparecidos son compatibles con la desaparición de Francisca Cadenas". Lo acaba de decir el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que se ha desplazado hasta la localidad pacense de Hornachos tras conocerse el hallazgo de esta posible prueba en la vivienda de dos hermanos vecinos de la desaparecida, que ya están detenidos.

Tanto Quintana, como el alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, y los responsables de la Guardia Civil se han acercado a los familiares de la mujer desaparecida, que viven a pocos metros de la casa de los detenidos y que han seguido durante todo el día el desarrollo del registro de esta vivienda, en cuyo patio han aparecido los huesos. "Le hemos transmitido nuestro ánimo y les hemos agradecido la confianza que han demostrado durante tanto tiempo en la Guardia Civil para que siempre supieran que se iba a resolver el caso como así ha sido".

"Su familia tiene tranquilidad"

Para Quintana, tras los últimos acontecimientos en torno a este suceso, "podemos darnos por satisfechos en la solución del caso", aunque sea tan trágico para su familia, que "lo ha pasado muy mal durante este tiempo". "Nos decían que da alguna forma tienen tranquilidad", ha comentado

Quintana ha felicitado a la UCO de la Guardia Civil, que ha hecho "un trabajo magnífico y profesional" que, según el delegado del Gobierno, "demuestra que podemos confiar en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". Ha reconocido asimismo que el caso de Francisca Cadenas ha sido "muy complejo y complicado, de casi 9 años".

Aunque sigue bajo secreto de sumario, Quintana sí ha podido confirmar que los restos óseos "son compatibles" con la desaparición de Francisca Cadenas. Ha añadido que todavía hay que continuar "el trabajo científico" por parte de la Guardia Civil. Según el delegado del Gobierno, para que se pueda resolver este caso "aquí en Extremadura hemos tenido la élite".

Respecto a los detenidos, Quintana solo ha podido reiterar que pasarán a disposición judicial dentro del plazo de 72 horas.