En Directo
Minuto a minuto
Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Un mes después del suceso, Adamuz trata de recuperar una aparente normalidad que les devuelva a la tranquilidad del día a día, a las rutinas de unas vidas golpeadas por la tragedia ajena pero que vivieron como propia.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
La Junta de Andalucía acuerda personarse en la causa sobre el accidente ferroviario de Córdoba
El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la personación del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía en la causa seguida ante la plaza 2 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) para la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, así como el ejercicio de las acciones judiciales civiles o penales que procedan. Además, el Gobierno andaluz ha instado a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias a la creación de un comisionado para el seguimiento y apoyo a las personas afectadas por el accidente sufrido por dos trenes Iryo y Alvia. El siniestro tuvo lugar el 18 de enero pasado y provocó 46 víctimas mortales, así como un centenar de heridos.
La alta velocidad bajó un 14,4% en enero tras el accidente de Adamuz, según el INE
El transporte interurbano por ferrocarril se redujo en enero un 11,3% interanual, lastrado en particular por la alta velocidad, que retrocedió un 14,4%, después del grave accidente ocurrido el día 18 de ese mes en Adamuz (Córdoba), al descarrilar un tren de Iryo y chocar con un Alvia de Renfe, causando 46 muertos. Tras la tragedia, las líneas de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, que operan Renfe, Iryo y Ouigo, estuvieron cortadas casi un mes por los graves daños sufridos por las infraestructuras ferroviarias y recuperaron la circulación de manera progresiva entre el 16 y el 17 de febrero.
La macro causa de Adamuz se organiza en 50 piezas separadas para responder a las víctimas del accidente ferroviario
La macro causa judicial iniciada para esclarecer la catástrofe ferroviaria en Adamuz (Córdoba) y determinar, en su caso, posibles responsabilidades cuenta ya con 50 piezas separadas. Es lo establecido en una diligencia de ordenación, dictada por el Tribunal de Instancia de Montoro el 6 de marzo pasado, y tiene un objetivo doble. El primero, facilitar el conocimiento de las actuaciones por las partes y el segundo, evitar la interferencia o el entorpecimiento "del buen desarrollo de la instrucción".
Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos
Las cajas negras de los dos trenes accidentados el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) revelan que entre el primer síntoma de descarrilamiento del tren Iryo y la colisión con el tren Alvia pasaron sólo quince segundos, según recoge una nota de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). (Seguir leyendo)
Moreno confiesa que ha tenido que acudir al psicólogo tras el accidente de Adamuz
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confesado esta noche que ha tenido que acudir a un psicólogo tras el impacto que le produjo el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) y ha recordado que cuando llegó a la zona cero estaban sacando los cadáveres del Alvia.
Así lo ha manifestado Moreno en una entrevista en el programa El Hormiguero, de Antena 3 televisión, en la que ha denunciado la "falta de mantenimiento de las estructuras ferroviarias" y la pérdida de inversión "en carreteras y ferrocarril".
Respecto a las próximas elecciones en Andalucía y su candidatura ha dicho que "toca disolver el parlamento en abril", y ha asegurado que se ve "en condiciones de recuperar la mayoría". "Si los ciudadanos lo quieren, podemos conseguir esa mayoría y optar por una estabilidad", para lo que tendrá que "ilusionar" con su proyecto.
Moreno: "El accidente de Adamuz me ha dejado un punto emocional duro; he tenido que ir al psicólogo"
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido en la noche de este lunes que, a raíz del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas tras la colisión entre dos trenes, "ha tenido que acudir al psicólogo", un consejo que ha asegurado le dieron personal sanitario con que diálogo en esa misma noche de 18 de enero.
Así lo ha reconocido Moreno durante su entrevista en el programa El Hormiguero, que presenta Pablo Motos en Antena 3 Televisión, donde ha aceptado que ese accidente "me ha quebrado", como se puso de manifiesto durante el acto institucional de entrega de los galardones del Día de Andalucía, cuando el presidente andaluz rompió a llorar de forma desconsolada cuando aludió a un inicio de 2026 marcado por esa tragedia ferroviaria.
El juzgado da tres días al Colegio de Ingenieros para elegir a los peritos que harán el informe técnico del accidente de Adamuz
El juzgado de Montoro encargado de investigar el accidente ferroviario de Adamuz ha dado un plazo de tres días para que el Colegio de Ingenieros determine quiénes realizarán el informe técnico sobre las causas del suceso, así como el tiempo y coste estimado para su realización. (Seguir leyendo)
Cuatro personas heridas en el accidente de Adamuz permanecen hospitalizadas
Cuatro personas heridas en el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, permanecen ingresadas en hospitales andaluces, tras haber recibido el alta una de las que estaba hospitalizada.
Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, de los cuatro adultos que permanecen internados uno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga y se encuentra estable dentro de la gravedad.
Además, en planta hay un ingresado en el Reina Sofía, otro en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y otro en el Quirón de Huelva.
Tellado critica que Sánchez siga "sin verse" con familiares de las víctimas de Adamuz 50 días después del accidente
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este lunes que, 50 días después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sigue sin "verse con los familiares" y "cambiando versiones".
El pasado viernes, el presidente del Gobierno rindió homenaje en el Monasterio de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), a las víctimas de la tragedia de Adamuz, en el marco de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebró en la provincia onubense. Allí, a preguntas de los periodistas, Sánchez mostró su "absoluta" disposición a celebrar el homenaje de Estado por las víctimas del accidente cuando "los familiares y las víctimas estén preparados", e incidió en "lo necesario e importante" que es este homenaje.
Renfe estrena un portal de internet que muestra la ubicación en tiempo real de sus trenes
El operador ferroviario público español Renfe ha estrenado un portal de internet que permite conocer en tiempo real la ubicación de sus trenes de alta velocidad, larga y media distancia.
El nueva portao de internet de Renfe permite consultar el estado del mapa completo, con todos los trenes en movimiento en ese instante, seleccionar cada convoy o elegir una estación para obtener información de la misma o de la hora de paso de un tren por cada estación.
En un comunicado, Renfe señala que, tras comenzar a publicar las estadísticas de puntualidad de sus trenes y los datos de incidencias, este es "otro paso por la transparencia de su operativa".
