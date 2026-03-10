Investigación
Un hombre se atrinchera en una vivienda de Madrid armado con una catana
Fuentes policiales señalan que el varón amenaza con arrojarse al vacío después de haber mantenido una discusión con vecinos, que han sido desalojados
EFE
Los negociadores de la Policía Nacional tratan de convencer y tranquilizar a un hombre que esta tarde, con una arma blanca en mano -al parecer una catana- se ha atrincherado en una vivienda del sexto piso del barrio madrileño de Retiro.
Fuentes policiales han indicado a EFE que el hombre amenaza con arrojarse al vacío después de haber mantenido una discusión con vecinos, que han sido desalojados.
El suceso ha ocurrido en la calle Narciso Serra, que ha sido cortada al tráfico y en la que se encuentran, además de los negociadores de la Policía, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del cuerpo, el Samur-Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento.
Los servicios de emergencia han dispuesto colchonetas por si los negociadores no logran disuardirle.
- Retiran la manutención a dos jóvenes porque ni estudian ni trabajan
- El descenso ya es cosa de cinco equipos en LaLiga
- Luz verde a las ayudas de hasta 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares
- Hallan el cadáver de un joven de 20 años junto al Estadi Balear
- Campanas de boda en dos dinastías empresariales alemanas: un hotelero de Mallorca se casa con la heredera de BMW
- Juicio a seis acusados de estafar 113.000 euros con la compra de una casa en Lloseta
- Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, y su relación con Mallorca: un resort de lujo en Camp de Mar
- Palma recupera la memoria de los 104 cines que llegó a tener, todos desaparecidos menos siete