De 17 y 16 años
Detenidos tres menores en Vitoria tras agredir a dos jóvenes por ser homosexuales
Los arrestados han propinado puñetazos y patadas a una pareja que salía de un local de ocio, mientras les gritaban insultos homófobos
EP
La Ertzaintza ha detenido este domingo a tres menores de edad, dos de 17 años y uno de 16, por presuntamente haber agredido físicamente a dos chicos contra los que han proferido insultos de carácter homófobo.
Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos han sucedido alrededor de las seis de la mañana de este domingo, cuando varias dotaciones policiales han acudido al Casco Viejo de la capital alavesa al tener conocimiento de que dos personas habían sufrido una agresión.
Las víctimas, dos jóvenes, han informado a los agentes de que habían salido de un establecimiento de ocio de la zona de Coronación y, cuando se encontraban en las inmediaciones del Centro Cívico de Aldabe, han sido abordados por tres chicos que los han tirado al suelo y les han propinado varios puñetazos y patadas.
Según su declaración, mientras les golpeaban les han proferido insultos en los que se aludía a su condición de homosexuales. Minutos más tarde, en la calle Siervas de Jesús, fueron localizados y arrestados los tres presuntos autores de esta agresión, dos menores 17 años y uno más de 16. Los detenidos quedarán a disposición de la Fiscalía de Menores una vez que se finalicen las diligencias policiales correspondientes.
