Localizado el cadáver del hombre al que se buscaba desde hace tres días en un río de Barcelona

Los Bomberos de la Generalitat de Catalunya han localizado este domingo al mediodía el cuerpo sin vida de una persona en el río Mogent, en Llinars del Vallès (Vallès Oriental), tras tres días de búsqueda ininterrumpida del conductor de una furgoneta arrastrada por la corriente en pleno temporal de lluvia. Aunque la identificación oficial todavía está pendiente, todo apunta a que podría tratarse del hombre desaparecido desde el viernes, cuando intentó cruzar una pasarela y fue sorprendido por la fuerza del agua.

El hallazgo pone fin al amplio dispositivo desplegado desde las 14.32 horas del viernes, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de que una furgoneta había quedado anegada en la riera Giola, en Llinars, en uno de los momentos más complicados del episodio de lluvias que afectó a Cataluña. Según la información facilitada entonces, el conductor habría intentado atravesar un paso que estaba cerrado por la Policía Local. Antes de desaparecer, llegó a alertar a un amigo o familiar de que el agua estaba entrando en la cabina y de que no podía salir.

Cuando los equipos de rescate accedieron al interior del vehículo, no encontraron a nadie. A partir de ese momento se activó una búsqueda intensiva para localizar al conductor, en un escenario especialmente complejo por el caudal, el barro, la vegetación y la escasa visibilidad.

Tres días y dos noches de rastreo

Durante todo el fin de semana, los Bombers han mantenido activo el operativo de día y de noche, adaptando los recursos a las condiciones del terreno y de luz, pero sin rebajar la intensidad de la búsqueda. Cada jornada movilizaron a unos 40 efectivos y una veintena de dotaciones, con la participación de unidades especializadas como el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), tanto subacuático como de montaña, el Grup Caní de Recerca (GRCR), equipos de drones, un helicóptero de Medios Aéreos, el Grup Operatiu de Suport (GROS) y el Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF).

Los bomberos buscan al conductor de la furgoneta arrastrada por una riera en Llinars / Bombers de la Generalitat

También colaboraron submarinistas de Bombers de Barcelona, Salvamento Marítimo, los Mossos d’Esquadra, la Policía Local y el Ayuntamiento de Llinars del Vallès. El centro de mando del dispositivo se instaló junto a la escuela Ginebró.

La búsqueda se inició en la riera Giola, donde fue encontrada la furgoneta, y se extendió por el curso fluvial arrastrado por la corriente. En un primer momento, los servicios de emergencias calcularon que el vehículo se había desplazado alrededor de 1,5 kilómetros, aunque posteriormente situaron la furgoneta a unos 2,4 kilómetros de la pasarela desde la que habría sido arrastrada.

El descenso del caudal facilitó el hallazgo

La bajada del nivel del agua durante la mañana de este domingo permitió intensificar el rastreo en la llera del río Mogent, en un tramo de unos 16 kilómetros comprendido entre el punto donde el vehículo fue arrastrado y la reclosa situada entre Llinars del Vallès y Montmeló.

Continúa la búsqueda del conductor de la furgoneta que se lo llevó el río Mogent / ACN

A las 11.34 horas, un equipo de Bombers avistó un cuerpo entre la vegetación de un meandro del río. El cadáver se encontraba en la margen izquierda del Mogent, a unos 400 metros del punto donde había sido localizado el vehículo. Tras la localización, los efectivos señalizaron la zona y avisaron a los Mossos d’Esquadra, que activaron la unidad de investigación, la policía científica y la comitiva judicial para proceder al levantamiento del cuerpo y a su identificación. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) activó además apoyo psicológico para atender a los familiares.

El temporal, origen de la tragedia

El caso se produjo en plena jornada de temporal, en un episodio de lluvias intensas que complicó la movilidad en varios puntos de Cataluña y elevó de forma repentina el caudal de rieras y cursos fluviales. La desaparición del conductor en Llinars del Vallès se convirtió desde el primer momento en una de las situaciones más delicadas de la jornada.

El desenlace, pendiente todavía de confirmación oficial, cierra tres días de búsqueda contrarreloj y vuelve a poner el foco en el peligro extremo de intentar cruzar pasos inundables durante episodios de lluvia intensa, incluso cuando aparentemente el nivel del agua puede parecer asumible.