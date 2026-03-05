Investigación
La Policía Nacional detiene a una mujer por presuntamente ahogar a su bebé en Las Palmas de Gran Canaria
Homicidios investiga si la arrestada, de 30 años, mató a su hija, de solo 20 meses, en el mar y deambuló con el cadáver
Carlota Barcala
La Policía Nacional ha detenido a una mujer por presuntamente matar a su hija, de tan solo un año y ocho meses, en Las Palmas de Gran Canaria.
Los hechos ocurrieron este miércoles por la noche en el barrio de Hoya de la Plata. Varios paseantes vieron a una mujer completamente ida deambular por el barrio marinero de San Cristóbal, al filo de las 22 horas, con un bebé inerte y mojado en brazos, según ha podido saber La Provincia/Diario de Las Palmas, motivo por el que dieron el aviso a los servicios de emergencias.
Hasta ahí acudieron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el grupo de Homicidios y Policía Científica de la Policía Nacional, que localizaron a la mujer junto al cadáver de su hija. El cuerpo sin vida de la niña estaba depositado en un parterre.
Sanitarios del SUC realizaron maniobras de reanimación a la bebé, de veinte meses, sin éxito. De inmediato, la trasladaron hasta el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde tan solo pudieron confirmar el fallecimiento. Los agentes detuvieron a la madre, de nacionalidad venezolana y 30 años, por el presunto homicidio.
El grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Canarias se ha hecho cargo de la investigación. Las primeras hipótesis, según la información obtenida por La Provincia/Diario de Las Palmas, apuntan a que la progenitora pudo ahogar a su hija en el mar, a la altura del barrio marinero. La investigación está abierta hasta esclarecer por completo lo ocurrido y saber cómo sucedieron los hechos. El caso se encuentra bajo secreto de sumario.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Aldi construirá un supermercado de 3.500 metros cuadrados en el barrio de Nou Llevant de Palma
- Ganaderos de Mallorca, desolados por el cierre de Agama: “Ha sido un golpe muy duro”
- Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
- Expectación en Son Servera por el Acoa, el gran velero encallado en las rocas del Port Vell
- Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
- Varias familias denuncian la odisea que sufrieron para poder viajar en barco de Barcelona a Palma
- Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez