Fuengirola
Detenido un hombre por intentar raptar a una menor en un mercadillo de Málaga
El suceso ha ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad costasoleña a mediodía
Redacción
Málaga
Un hombre ha sido detenido en Fuengirola por intentar llevarse a una menor en un mercadillo este domingo.
El suceso ha ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad costasoleña a mediodía.
La presencia de varias patrullas de agente de la Policía Local permitió actuar con rapidez, por lo que llegaron al lugar a tiempo. Tras esto, el individuo fue arrestado y puesto a disposición de la Policía Nacional.
- La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
- Víctor Madera ha comprado Capocorb Nou a los magnates kuwaitíes por doce millones
- Jaime Anglada: “Soy como un juguete golpeado, ya no funciono como antes”
- Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca
- 17 multas por entrar en la zona de bajas emisiones en Mallorca: un alemán tendrá que pagar 3.400 euros
- El Palau de Congressos de Palma pierde fuelle en 2025: caen un millón sus ingresos y once el impacto indirecto
- Una cadena mallorquina gestionará el hotel Vell Marí de Can Picafort tras una temporada catastrófica
- Morlanes, sobre la situación del Mallorca: 'Demichelis nos hará ver que no somos tan malos como la tabla refleja