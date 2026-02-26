Condenados un ladrón a dos años de prisión y otro a la expulsión de España tras entrar a robar en una casa habitada de Mallorca

Un joven ladrón argelino de 22 años ha sido condenado este miércoles a dos años de prisión y sobre otro compatriota y compinche, de 23 años, en situación irregular en el país e ha decretado la expulsión de España tras entrar a robar de madrugada en una casa habitada de Santa Margalida. Los ahora condenados han alcanzado un acuerdo de conformidad. No obstante uno de ellos se ha resistido incialmente a acpetar al constatar la deportación a su país.

Los hechos que se han enjuiciado este miércoles en un Juzgado de lo Penal de Palma tuvieron lugar sobre las 4.20 horas de la madrugada del 15 de septiembre de 2025. Los ladrones saltaron una valla de dos metros de altura y forzaron la ventana de una cocina para adentrarse en una vivienda de la calle Santa Eulàlia de Santa Margalida. Una vez en el interior sustrajeron una mochila con un ordenador y una tablet y las llaves de dos vehículos. Los dos primeros objetos no fueron recuperados.

La fiscal pedía inicialmente para los dos acusados penas que sumaban ocho años y seis meses de prisión. No obstante los procesados, asistidos por los abogados Gaspar Oliver y Juana Rosselló, con carácter previo han alcanzado un acuerdo de conformidad. Para uno de ellos que tenía antecedentes por hechos similares se ha apreciado la agravante de reincidencia. Aunque también se ha valorado la atenuante de reparación del daño al consignar antes del juicio 700 euros a las víctimas por los dos efectos no recuperados: el ordenador y la tablet.

A regañadientes

Mientras, el otro encausado ha estado a punto de echar al traste la conformidad. La fiscal le ha anunciado que su pena rebajada a dos años de prisión sería sustituida por la expulsión de España y la prohibición regresar en un plazo de cinco años. Finalmente, este ha aceptado a regañadientes que sería deportado a su país de origen.