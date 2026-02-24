Prisión provisional sin fianza para el presunto responsable del crimen fratricida de Zamora

El acusado del asesinato a cuchilladas de su hermano en Peleas de Abajo (Zamora) ingresa en prisión sin fianza por orden del Tribunal de Instancia tras prestar declaración ante la jueza de la sección 6, sin aportar nuevos datos a la investigación, según ha podido saber LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA. El investigado, de iniciales J.S. y 66 años de edad, permanecerá hasta la celebración del juicio en el módulo psiquiátrico de Topas, al denegar la jueza el internamiento en un centro psiquiátrico especializado fuera de prisión, tal y como solicitó el abogado de la defensa.

El acusado de acabar con la vida de su hermano, E. S. de 70 años, padece una enfermedad mental de la que estaba siendo tratado desde hace años, diagnóstico que explicaría su comportamiento previo a su entrada al Juzgado de Zamora.

Ya en el furgón de la Guardia Civil, el acusado propinó numerosos golpes y gritos causando cierto revuelo en la zona. Dos agentes intentaron calmarlo antes de ser citado por la jueza que instruye el caso.

El investigado fue trasladado a declarar desde los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora en los que ha permanecido durante las 48 horas que han pasado desde su detención. A su llegada en el furgón policial, y una vez la forense concluyó que se encontraba en condiciones para declarar, J. S. no respondió a ninguna de las preguntas formuladas por las diferentes partes.

Fruto de su trastorno psiquiátrico, el hombre se limitó en todo momento a asentir y negar con la cabeza llegando incluso a contradecirse a la hora de asumir su responsabilidad en el crimen cometido durante el pasado fin de semana en el domicilio en el que residían ambos hermanos. Sí declaró en calidad de testigo el hermano al que J. S. confesó en un primer momento los hechos al apuntar: "Lo he matado, lo he matado", si bien sin concretar directamente a quién se refería. En ese momento, el hermano dio aviso a la sala de operaciones del 112 de Castilla y León pasadas las 07:11 de la mañana del domingo.

A su llegada, la unidad del Seprona únicamente pudo comprobar que la víctima había fallecido, no pudiendo hacer tampoco nada los servicios de emergencias.

La causa está abierta por homicidio y el resultado de las diligencias que se practiquen durante la instrucción determinará el delito que finalmente se le impute. La defensa ha solicitado recabar todos los informes de los centros sanitarios de referencia con vistas a determinar el diagnóstico realizado y el tratamiento que seguía el acusado en el momento de llevar a cabo el crimen. A estos informes, respaldados por una evaluación psiquiátrica "en profundidad", tratará de aferrarse la defensa para argumentar que se trata de una persona inimputable.

A la espera de las pruebas forenses y toxicológicas, la vista se ha basado en el avance inicial del atestado que se ha calificado de "muy meticulosos" teniendo en cuenta el breve tiempo transcurrido desde los hechos.