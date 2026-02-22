Investigación
Detenido un hombre por matar a puñaladas a su vecino en Valencia
La víctima ha recibido una puñalada en el cuello y la Policía ha arrestado al autor dentro del domicilio
Teresa Domínguez / Abraham Pérez
Nuevo homicidio en Valencia. La Policía Nacional ha detenido a un hombre minutos después de que matara presuntamente a un vecino suyo de una puñalada en el cuello en una finca del barrio de Benimàmet. Según las primeras informaciones el vecino de la puerta 8 sería el presunto autor del homicidio (mientras que la víctima residía en la puerta 5), cuyas motivaciones aún no han trascendido.
Nada más producirse los hechos el teléfono Emergencias 112 ha recibido una llamada alertando de que un hombre se desangraba tras haber recibido al menos una puñalada, lo que ha puesto en marcha el protocolo de muertes violentas.
Por esa razón, se han desplazado al lugar patrullas de la Policía Nacional, la Policía Local y medios sanitarios. Los hechos han transcurrido alrededor de las 15:30 horas. Una vez que las primeras patrullas han verificado que la víctima, José Ramón, de 58 años, había fallecido pidieron la presencia de agentes del grupo de homicidios y de la Policía Científica. Estos segundos están realizando en este momento la inspección ocular en la escena del crimen.
Según las primeras informaciones, el presunto autor del homicidio, que se quedó en el lugar esperando a la policía hasta que fue detenido, habría tenido algunos conflictos previos en el vecindario, aunque este extremo continúa estando pendiente de confirmación dado que las investigaciones no han hecho más que empezar. Seguiremos informando.
- Kungfu Noodle abre en Palma: largas colas en el nuevo restaurante chino de ramen artesanal a 10,95 euros
- Los futuros directores de hotel formados en Mallorca ya vuelan al mundo: 'Me voy a Punta Cana seis meses con prácticas pagadas
- Condenado el empresario Miguel Pascual a nueve meses de cárcel por la muerte de seis tortugas al talar un monte en Mallorca
- Estos son los cortes de tráfico en Palma el próximo domingo con motivo del Año Nuevo Chino y la IX Cursa de Son Espases
- Un joven apuñala a su padre y a su abuelo en un domicilio de Son Ferriol, en Palma
- La izquierda y Vox se alían en Palma para pedir la paralización del concurso de GESA
- Palma salda una deuda con sus siete alcaldes democráticos y colgará sus retratos en el Ayuntamiento
- La presunta envenenadora de Palma, a su marido: 'Cámbiame la copa, que yo no quiero tanto