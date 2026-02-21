Una madre denuncia a una guardería de Sevilla por las "graves lesiones físicas" de su hijo: el centro defiende que "quiere dinero"

Una madre ha denunciado que su hijo de nueve meses sufrió "graves lesiones físicas", entre las que se encuentran "contusiones en cara y rostro", al recibir "golpes y mordeduras" en una guardería de El Viso del Alcor (Sevilla) en 2024 y reclama 60.000 euros al seguro por lo ocurrido. La directora del centro, Teresa Ramos, asegura que fue "una caída del carro, como puede ocurrir en otras ocasiones" y que el niño tenía "lesiones leves". "La madre siguió con el tema del seguro y se lo dimos. Es incierto lo que está diciendo y no hay derecho a que salga esto", afirmó en conversación con El Correo de Andalucía.

Este proceso no tuvo recorrido penalmente. Fuentes cercanas al entorno de la familia del menor aseguran que el archivo se debió a que "no se pudo individualizar la responsabilidad" de lo ocurrido. Desde el centro insisten en que en caso de haber visto gravedad en los hechos, la Guardia Civil y Educación hubieran cerrado la guardería. "Desde Educación dijeron que el niño tenía lesiones leves. Esta señora está difamando", apunta la directora.

El Instituto Armado no observó "indicios de delito" en su atestado, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. El mismo recoge que "si bien es probable la existencia de una imprudencia grave por parte del personal del centro al dejar sin vigilancia al menor, aunque fuera por un lapso de tiempo breve, el resultado de la misma consiste en lesiones leves (hematomas y excoriaciones), que son más probables que hayan sido causadas por la agresión de otros menores del centro que por la caída del carro, tal y como corrobora el informe del facultativo aportado por la denunciante". La Guardia Civil estimó que "al no tratarse de lesiones graves, la imprudencia, aún siendo grave, no es tipificada como delito".

Ramos cree que la madre quiere "coger dinero del seguro". Ella en ese punto no tiene "ningún problema". "Pero que no difamen. Porque aquí puede hablar usted del centro y la gente habla muy bien de nosotros. Este es el único caso que hemos tenido y puede pasar, porque trabajamos en una guardería. Yo he visto caídas gordas de niños con sus padres y no creo que ellos quieran hacerles nada. Esto es una guardería muy pequeña de 28 niños y estamos siempre pendientes de ellos", insiste.

La defensa de la madre, ejercida por la letrada Elisabeth Guerrero, del despacho Boutique Legal, reclama a la aseguradora un total de 60.751,71 euros. El perito de la familia valora en 39.875,85 euros el daño sufrido por el menor, con terrerores nocturnos, y en 17.033,76 euros el daño moral sufrido por la madre. En caso de no llegar a un acuerdo, la familia interpondrá se interpondrá una demanda de responsabilidad civil.

Una caída del carro

Los hechos se produjeron en enero de 2024, cuando el menor tenía nueve meses. Según relataron las profesoras encargadas del aula ante la Benemérita, dejaron solos a los niños -de distintas edades- un momento a la hora de la comida para abrir la puerta al catering. Cuando volvieron, encontraron el carro del menor volcado, con el bebé aún amarrado, habiéndose podido golpear con la trona que tenía enfrente. La responsable de la guardería llamó a los padres para contarles lo que había pasado.

Nadie ha podido dilucidar ciertamente lo ocurrido. En su informe, Educación achaca a las profesoras presentes en aquel momento -la directora no estaba- una actuación "negligente" por haber dejado solos a los alumnos. Sin embargo, le fue imposible determinar qué ocurrió: si fue un accidente o una "agresión" por parte de los niños de dos años que había en el aula en el momento en que quedaron solos.