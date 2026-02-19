Una disputa económica estaría detrás del crimen machista de la enfermera de Benicàssim (Castellón)

El autor del asesinato del crimen machista de la enfermera de Benicàssim, Vicente G.V., un dentista de 71 años, se separó de la víctima con un trasfondo de desavenencias económicas. El día de los hechos deambuló por los pasillos del centro de salud durante mucho tiempo, planeando el ataque mortal, hasta que vio a la víctima. Entonces, se adentró en un box para acabar con su vida a puñaladas ante los ojos de un paciente que intentó, sin éxito, frenar el terrible final.

El investigado por asesinato, a prisión

La Plaza número 1 de la sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Castellón, en funciones de guardia, ha acordado este miércoles al mediodía la prisión provisional, comunicada y sin fianza para Vicente G. V., el hombre detenido por matar a su expareja sentimental, Ana Sorribas, la mañana del pasado lunes, en el Centro de Salud de Benicàssim.

El hombre queda investigado en una causa abierta por un delito de asesinato.

Vicente V. G. pasó esta mañana de miércoles a disposición judicial en la Ciudad de la Justicia de Castellón, tal y como confirmó la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, en declaraciones a la prensa desde Xilxes por el otro doble asesinato machista que ha golpeado la provincia de Castellón, el de María José y su hija.

Este dentista castellonense de 71 años deberá responder como presunto autor de la muerte de Ana Sorribas el lunes en el centro de salud de Benicàssim, donde la mujer trabajaba como enfermera.

"Llevaba dos cuchillos por si me fallaba el primero"

Según los testigos presenciales, el hombre entró al ambulatorio con actitud agresiva, percibida por uno de los pacientes, que se levantó del asiento y se interpuso en su camino. Sin embargo, consiguió zafarse y entrar en la consulta donde estaba la enfermera, su exmujer. Allí, presuntamente, le asestó varias puñaladas.

Tras el ataque, tres pacientes se abalanzaron sobre el agresor y lograron reducirlo. La Policía Local tardó solo un minuto en acudir al centro médico. Sin embargo, ya era demasiado tarde. La mujer fue trasladada al Hospital General de Castellón, pero falleció poco después.

Es una fuente anónima, cercana al caso, la que ha dado a conocer una frase estremecedora pronunciada por Vicente V. G.: "Llevaba dos cuchillos por si me fallaba el primero".