Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Córdoba, en directo | La tragedia de Adamuz cumple un mes sin aclararse sus causas

Renfe restablece este miércoles la conexión Algeciras-Madrid con servicio alternativo

Tras reanudarse la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, Renfe restablece este miércoles la conexión Algeciras-Madrid mediante un servicio alternativo que une la capital algecireña, Antequera Santa Ana y las estaciones intermedias de San Roque y Ronda. Entre Antequera y Madrid circulará el tren AVE.

Según la compañía, habrá dos servicios diarios, uno por sentido, con salida de Madrid a las 9,35 horas y de Algeciras a las 16,45 horas. Este plan alternativo por carretera incrementará los tiempos de viaje habituales.