Investigación
Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista
EFE
Madrid
Una mujer ha sido asesinada este miércoles en la calle López de Hoyos de Madrid en un posible caso de violencia machista por el que la Policía ha detenido a un hombre, han informado a EFE fuentes policiales.
De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer, de nacionalidad paraguaya, ha sido estrangulada. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando información sobre este presunto crimen machista, según ha informado en redes sociales.
- Kühn reprocha a Hacienda no haber reclamado la deuda cuando recibió la indemnización millonaria por Muleta
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
- Consulta aquí el programa completo, actividades y horarios del Año Nuevo Chino de Pere Garau
- Las fotos de los bares y restaurantes de la primera línea de Palma cuya concesión se renueva entre 2026 y 2027
- Burger Manía, el campeonato de hamburguesas, llega a Palma: fechas, precios y participantes
- Polémica entre los amarristas alemanes de Club de Mar a escasas semanas de su reapertura
- Un menor de 17 años, muy grave tras ser atropellado entre Inca y Lloseta
- Vecinos denuncian que ya han vuelto las fiestas a una de las casas turísticas ilegales de Paco Garrido en Mallorca