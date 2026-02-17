NAUFRAGIO
Dos marineros gallegos se salvan a nado tras embarrancar su pesquero en Sanxenxo
Ocurrió a la altura de Nanín y los tripulantes pudieron alcanzar la costa, donde fueron rescatados en unas rocas
Nicolás Davila
Los dos tripulantes de un pesquero han salvado sus vidas en la mañana de este martes tras embarrancar su barco frente a playa de Nanín, en Sanxenxo. Ambos pudieron alcanzar tierra a nado y están a salvo.
La embarcación, que volcó, no puede recuperarse por el momento ya que que está incrustada en las rocas y el oleaje impide acercarse a ella.
Gardacostas de Galicia intervino en el operativo de rescate con la auxiliar del buque 'Ría de Vigo'.
El Concello de Sanxenxo, por su parte, indica que se trata de dos buzos de O Grove. Añade que la embarcación se hundió por motivos que se desconocen, aunque se apunta que quizás el mal estado del mar habría llevado la embarcación hacia las rocas.
Los dos tripulantes fueron rescatados por Emerxencias de Sanxenxo cuando se encontraban encima de unas rocas. No precisaron asistencia sanitaria.
Además de Gardacostas y Emerxencias, acudieron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.
Este último cuerpo ha informado de que se trata de dos hombres de 45 y 52 años que se dedican a la captura de erizo y se desplazaban desde Bueu a O Grove en la embarcación que volcó.
- La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Mallorca: del viento a la subida de temperaturas
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
- La DGT me obliga a jubilar mi patinete
- Absuelto el inquiokupa acusado de quedarse muebles y cuadros del exalcalde Joan Monjo
- El exclusivo jet privado de Four Seasons aterriza en Mallorca este septiembre y confirma su regreso en 2027
- Polémica entre los amarristas alemanes de Club de Mar a escasas semanas de su reapertura
- Kühn reprocha a Hacienda no haber reclamado la deuda cuando recibió la indemnización millonaria por Muleta
- El calvario de los jóvenes de Baleares para comprar una vivienda: «De nada sirve el aval de la Hipoteca Jove si el ITP te bloquea»