Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PP y Vox contratar españolesSuelo rústico PalmaHuelga médicos Son EspasesJet Four SeasonsEast MallorcaBud Bunny en Mallorca
instagramlinkedin

Conmoción en Xilxes

Un familiar de la madre y su hija de 12 años asesinadas en Castellón: "El marido pegaba a mi prima desde hacía tiempo"

Una vecina ha sido la primera en encontrarse al detenido por este crimen

Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años.

Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años.

Pablo Ramón Ochoa

Pablo Ramón Ochoa

Xilxes

El hallazgo de una mujer de 47 años y su hija de 12 en Xilxes ha conmocionado a esta localidad de Castellón. Varias decenas de personas se encuentran desde media tarde en las inmediaciones del lugar del crimen, que además está en las inmediaciones de la iglesia y frente a la sede de la Policía Local.

Entre las personas congregadas había testigos y conocidos de la familia. La vecina que se encontró en primer lugar al marido y padre de las víctimas contaba a Mediterráneo que se lo había encontrado alterado por la calle. "Como es sordomudo, ha empezado a hacerme la señal de un degollamiento con el dedo en el cuello, y entonces hemos sabido que pasaba algo". Inmediatamente dio el aviso.

Investigación en marcha

El hombre se encuentra detenido en dependencias de la Policía Local, según ha podido confirmar Mediterráneo, y es objeto de las primeras sospechas de personas que conocían a la familia. El primo hermano de la mujer fallecida, José, detalló que estaba "asimilando todavía" este suceso. "He venido corriendo desde mi trabajo, en l'Alcora", y cree que lo ocurrido "son represalias, porque él salió de la cárcel hace poco, debido a que lo denunció".

Añadió que el hombre "pegaba a mi prima desde hacía tiempo", y afirmó que lo ocurrido "le cuadra", aunque apunta a la cautela: "Hay que demostrarlo".

Julia, una tía de la mujer asesinada, afirmaba estar "en shock, y no me puedo creer como este tío [el detenido] estaba dándole abrazos por a los primos de ella cuando han llegado".

Noticias relacionadas y más

Conmoción en la localidad

La noticia ha generado una profunda consternación en Xilxes, donde vecinos y allegados permanecen pendientes del avance de la investigación.

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.

En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents