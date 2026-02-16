En Leioa
Un herido tras explosionar su móvil cuando viajaba en el metro en Bizkaia
La explosión del teléfono ha originado humo y, según recoge el protocolo del metro, se ha procedido al desalojo de ese tren
EFE
Un hombre ha resultado herido tras explosionar su teléfono cuando viajaba en un vagón de metro, a la altura de la estación de Leioa (Bizkaia).
El incidente se ha registrado pasadas las 08:30 horas de este lunes y el personal de Metro Bilbao ha atendido inicialmente al pasajero afectado y ha alertado a los servicios de emergencia, según han explicado fuentes de ese servicio ferroviario.
Una ambulancia ha acudido al lugar para atender al propietario del móvil que ha sufrido la pequeña deflagración, ha explicado el departamento vasco de Seguridad
La explosión del móvil ha originado humo y, según recoge el protocolo del metro, se ha procedido al desalojo de ese tren. El resto del servicio ha seguido funcionando con normalidad.
- Los constructores se niegan a hacer obras públicas de Baleares por valor de 54 millones de euros al no ser rentables
- Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT
- Un menor de 17 años, muy grave tras ser atropellado entre Inca y Lloseta
- Temporal en Mallorca: viento fuerte, olas de hasta 12 metros y actos de Carnaval suspendidos
- Polémica entre los amarristas alemanes de Club de Mar a escasas semanas de su reapertura
- Vecinos denuncian que ya han vuelto las fiestas a una de las casas turísticas ilegales de Paco Garrido en Mallorca
- Abdullah Boulad, fundador y CEO de The Balance: «Estresado, sufrí un infarto y vi la falta de coordinación, así creé The Balance»
- Los lazos con Irán expulsan a un hotel mallorquín de Booking y le anulan reservas