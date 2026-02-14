Una 'mula' con discapacidad y dos maletas llenas de MDMA y cocaína rosa en el aeropuerto de Ibiza: las claves de un juicio por drogas

Le pillaron esperando 50 kilos de droga en el aeropuerto de Ibiza y ahora podrían caerle nueve años de cárcel. Eso y una multa de 8,2 millones de euros es, al menos, lo que pide la Fiscalía para un ciudadano de Países Bajos de 25 años, acusado de un delito contra la salud pública por sustancias que causan grave daño para la salud. La Sección Primera de la Audiencia Provincialcelebra este viernes el juicio contra este hombre, supuestamente encargado de recibir cerca de 50 kilos de droga que otra persona trató de introducir en Ibiza desde Países Bajos. En el mismo proceso se juzga también a este hombre que ejercía de 'mula', holandés, para el que piden cinco años de cárcel y 1,5 millones de euros.

Según el escrito de acusación, el 30 de abril de 2025, pillaron al hombre que ejercía de correo en el aeropuerto. Llevaba 22 kilos de 2C-B (conocida como cocaína rosa) y 25 kilos de MDMA, con un valor en el mercado ilícito de más de 2,6 millones de euros. Volaba desde el aeropuerto de Rotterdam y había facturado dos maletas que estaban llenas de bolsas en las que se encontraban las drogas. Este hombre que actuaba como mula tiene una discapacidad intelectual leve y fue interceptado en el aeropuerto por agentes de la Policía Nacional nada más aterrizar.

Según detalla el escrito de acusación este hombre, en prisión desde el 3 de mayo, actuaba como "correo de una organización criminal asentada en PaÍses Bajos que se dedicaba a la introducción de sustancias estupefacientes en Ibiza para proceder a su distribución en discotecas y lugares de la isla". Además, señala que entre el 20 y el 30 de abril del año pasado había hecho "un total de cinco trayectos en avión desde Holanda o Bruselas a Ibiza" en los que había cargado "maletas de idénticas características" a las incautadas.

El segundo acusado, señala la fiscal, era "la persona encargada de controlar las llegadas" de este correo. También tenía que proveerle medios de transporte verificar que se realizaban las entregas a los destinatarios para su futura distribución por la isla.

Nueve kilos de drogas en el coche

Tras la detención del primer acusado, este hombre "continuó con la actividad de distribución de sustancias en la isla y el 5 de septiembre de 2025 agentes de la Guardia Civil le dieron el alto en la calle Faro de Sant Antoni mientras conducía. Al notarle nervioso, revisaron el vehículo y en el maletero encontraron casi cinco kilos de ketamina y y 4,5 kilos de MDMA, drogas valoradas en 319.418 euros.

El Ministerio Fiscal apunta que el hombre que ejercía de correo presenta una discapacidad intelectual "leve" que la organización criminal que introducía la droga desde Países Bajos aprovechaba para encomendarle el transporte de las sustancias. De hecho, el escrito de la Fiscalía destaca que "no consta que el acusado haya recibido retribución económica por estos transportes.