Detenido el imán de la localidad gerundense de Ripoll por una presunta agresión sexual a una menor

El Ayuntamiento de la localidad gerundense de Ripoll alimentó este sábado la polémica tras quejarse por redes sociales de la detención del imán de la mezquita del municipio por una agresión sexual a una menor tras enterarse "a través de medios no oficiales". Formalmente los Mossos d'Esquadra confirman la detención de una persona el pasado jueves por este delito pero sin dar más detalles. Fuentes policiales han confimado a El Periódico de Catalunya que se trataría del imán de la localidad.

Sin embargo, el consistorio lanzó un duro comunicado en el que exponía su "profundo malestar por el hecho de no haber sido informado" de este arresto "por canales oficiales, especialmente teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el impacto social que podrían tener".

La alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, fue más allá y por las redes sociales aseguró: "Que me entere gracias a una marroquí y no gracias al Departamento de Interior de que el imán que predica en Ripoll ha sido detenido por presunta agresión sexual a una menor, es inverosímil e inadmisible. Y que esta noticia no abra el telediario, aún más...". En su mensaje, Orriols interpelaba directamente a la consellera d'Interior Núria Parlon.

Según ha podido saber este diario, a inicios de febrero, el imán detenido presuntamente hizo tocamientos a una menor de 12 años mientras durante una formación en la mezquita. La menor lo explicó a la familia unos días más tarde y después formalizaron la denuncia ante los Mossos d'Esquadra de Ripoll. La detención tuvo lugar el pasado jueves y el sospechoso pasó este viernes a disposición del juzgado de guardia que ordenó su libertad con cargos pero con prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial. Tampoco puede acercarse a la víctima ni ponerse en contacto con ella y su familia. Además de la declaración de la menor y del acusado, ante el juzgado también testificaron familiares de la niña.

En su comunicado, el Ayuntamiento de Ripoll asegura que "condenamos cualquier forma de violencia sexual y reiteramos nuestro compromiso absoluto con la protección de los derechos de los niños y las adolescentes".

Además, remarcan que han puesto a disposición de la familia de la menor afectada los servicios jurídicos municipales, así como todos los recursos de apoyo psicológico y social disponibles "con la voluntad de acompañarlos y ofrecerlos la asistencia necesaria en estos momentos".

Noticias relacionadas

Orriols también ha dicho que el Ayuntamiento "pedirá personarse como acusación cuando se celebre el juicio contra el imán acusado de agredir sexualmente a una menor" en el municipio. El suceso llega en un momento en el que Alianza Catalana ha intensificado su discurso antiinmigración en Catalunya después de tomar como referente la política restrictiva en este ámbito de Donald Trump con redadas masivas.