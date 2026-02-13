El detenido por raptar y violar durante casi dos años a una mujer en Murcia tenía antecedentes por pegar una paliza a su esposa

Alberto S. M., el sospechoso de raptar y agredir sexualmente a una mujer durante casi dos años en Murcia, cuenta con antecedentes por violencia machista, confirman fuentes próximas a la investigación.

En concreto, fue en el año 2015 cuando la que fue su esposa, con la que tuvo dos hijos, denunció ante la Policía que este individuo le había propinado una paliza.

Tras este episodio de violencia, el sujeto fue detenido y su nombre introducido en el sistema como maltratador.

"¡Llévame a mi casa!"

"Se dedicaba la droga, yo veía entrar la gente, venían a comprar", comentó un vecino, en la puerta de la vivienda de San José de la Vega, a los medios de comunicación congregados en el lugar. Alberto S. M. "tenía aparatos, estaba él fabricando su droga, lo que fuera", destacó.

"Un día oí a una mujer llorar y gritar 'llévame a mi casa'. Y ahora me entero de que tenía a una mujer ahí en el huerto", cuenta un vecino

"Un día oí a una mujer llorar, chillar, hará cosa de siete u ocho meses, una mujer que gritaba "llévame a mi casa". Y ahora me entero de que tenía a una mujer ahí en el huerto. Yo qué sé, pensé que era un matrimonio que se estaba peleando", admitió este paisano.

El residente contó que "yo de esa gente me aparto, no quiero saber 'na'. No me ha pillado de susto, había que echarle de comer aparte". En su opinión, "nada más verle la cara, te lo decía todo".

"Yo no sé cómo ha venido la Policía antes aquí, pero yo tampoco la iba a llamar, porque no quiero problemas", espetó el vecino.

Armas de fuego y drogas

El registro de la casa de San José de la Vega fue autorizado por el Juzgado de Guardia de Murcia este miércoles, un día después del arresto del sujeto. Orden judicial en mano, los investigadores procedieron entonces a efectuar un registro en la casa de la huerta donde la mujer pasó estos años retenida. En el interior de la propiedad hallaron armas blancas y de fuego, estupefacientes y útiles como los que la perjudicada describió que usaba el sospechoso para atarla y amordazarla.

Asimismo, los agentes arrestaron a dos vecinos (un hombre y una mujer) del sospechoso, dado que, supuestamente, conocían qué estaba haciendo este individuo con la víctima y, pese a ello, no alertaron a la Policía en ningún momento.

Alberto S. M. y sus vecinos pasan este viernes a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Murcia. Él, como presunto autor de un delito de detención ilegal, agresión sexual y violencia de género. Los vecinos, como sospechosos de encubrir sus actos.