El acusado de secuestrar y violar a una mujer durante dos años en Murcia lo niega todo y la jueza lo manda a la cárcel

Prisión provisional, comunicada y sin fianza. Alberto S. M., detenido por violar y secuestrar presuntamente a una mujer durante dos años en una casa de la pedanía murciana de San José de la Vega, ya dormirá este viernes en el penal de Sangonera, según han confirmado fuentes judiciales.

En su declaración, según detallan las mismas fuentes, el sujeto lo negó todo. Aseguró que la mujer se fue de su casa sin lesión alguna y que no la secuestró.

"Tras oír a las partes, la instructora ha considerado procedente la adopción de la medida cautelar privativa de libertad, acordando su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, por la gravedad de los hechos y tras apreciar riesgo de reiteración delictiva, fuga y destrucción de pruebas", detallan desde el TSJ de Murcia.

También compareció como investigada María, la vecina, acusada de encubrimiento, dado que, presuntamente, era conocedora del calvario que estaba pasando la víctima, la cual el martes logró coger una escalera, saltar el muro de la vivienda y huir. Ella quedó en libertad con cargos por encubrimiento y con una orden de alejamiento respecto de la víctima.

Se investigan los delitos de detención ilegal y los delitos continuados de malos tratos, amenazas, coacciones y agresión sexual.

La perjudicada, en los juzgados, estuvo arropada por otras víctimas de violencia de género, a las que se abrazó y contó su historia, explican fuentes judiciales. Estas mujeres que ofrecieron su apoyo a la afectada le tendieron la mano para seguir adelante. También tiene a su ex, ahora un amigo, el cual la llevó a recibir atención sanitaria cuando ella fue en su busca.

"La magistrada ha acordado la declaración de un tercer investigado, testigos, y ha solicitado informe forense para evaluar las lesiones psicológicas y físicas de la víctima, entre otras diligencias", destaca el TSJ.

La mujer logró escapar el pasado martes aprovechando que su captor dormía. Saltó el muro de la vivienda y caminó varios kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda. Él la llevó al médico.

Cuando los sanitarios atendieron a la víctima del secuestro en la casa de San José de la Vega, se encontraron con una persona que llevaba mucho tiempo sin recibir atención médica: presentaba en el cuerpo, afirmaron testigos, múltiples hematomas, tenía una brecha en la cabeza (por la cual recibió puntos) y había perdido varios dientes. Aunque lo más grave lo tenía en un ojo: había perdido la visión del mismo, algo que ocurrió, según narró ella misma, después de que su captor le propinase una paliza bestial.