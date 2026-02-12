Mueren dos personas en el incendio de un piso en Jávea (Alicante)

Tragedia en el núcleo de la playa del Arenal de Xàbia (Jávea, Alicante). Dos personas han fallecido en el incendio que se ha desatado esta tarde en un piso de Jávea Park. Al parecer, una de las víctimas, una mujer de unos 70 años, ha muerto dentro de la vivienda al quedar atrapada en el incendio. La segunda víctima, un hombre de 42 años, ha fallecido en las escaleras del edificio por inhalación de humo, según han informado a Levante-EMV fuentes de toda solvencia. El fuego se ha originado esta misma tarde y las llamas han devorado rápidamente la vivienda. La Policía Local y la Guardia Civil han desalojado las plantas que están por debajo de la de la vivienda del incendio, situada en la segunda planta. A los vecinos que viven arriba, hasta el sexto piso, se los ha confinado. Los bomberos han habilitado un pasillo de seguridad para evacuar a todos los residentes. Los evacuados ascienden a 40, según ha podido conocer INFORMACIÓN

Los primeros en llegar al lugar del incendio ha sido los policías locales de Xàbia, que han logrado poner a salvo a cinco personas ayudándose de un montacargas desde el exterior.

Personal de la Cruz Roja también se ha desplazado hasta el lugar del siniestro y está atendiendo a los familiares de las víctimas, ofreciéndoles apoyo psicológico ante estos momentos tan duros y dolorosos.

Los vecinos de la finca se abrazan para consolarse / A. P. F.

Han acudido ambulancias de Cruz Roja, de SVB y un equipo médico del SAMU y Protección Civil de Xàbia. Se ha dado oxígeno a algunos vecinos que se han intoxicado por inhalación de humo.

En estos momentos el incendio está extinguido pero seguimos trabajando en la zona, ventilando de humos y gases y revisando el edificio.

Los vecinos, asustados

El fuego se ha desatado en una segunda planta de un piso que está en el corazón del núcleo urbano del Arenal. Vecinos del edificio a los que se ha desalojado están sobrecogidos y asustados.

El humo sale a borbotones por el balcón de la vivienda del incendio / A. P. F.

El fuego ha dejado el edificio inhabitable

El incendio ha concitado gran expectación. La vivienda, como se observa desde fuera, ha quedado totalmente destruida. Otros pisos también podrían estar afectados. Fuentes cercanas al siniestro han informado a este diario que se va a realojar a todos los vecinos del edificio, ya que el incendio ha dejado a la finca inhabitable.