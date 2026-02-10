Investigación
Detenido un hombre por la muerte de otro tras una pelea en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra investigan las circunstancias del crimen, ocurrido en la localidad de Vilanova i la Geltrú
Redacción
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer la muerte de una persona encontrada en la localdiad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú, en la comarca barcelonesa del Garraf. Lo ha avanzado el digital 'El Caso' y confirmado posteriormente fuentes de la policía catalana a El Periódico de Catalunya. Las mismas fuentes añaden que han detenido a un individuo como presunto responsable de los hechos.
Según las primeras informaciones, el suceso ha tenido lugar este martes por la mañana. Fuentes conocedoras del caso indican que la víctima habría fallecido tras ser apuñalada en el transcurso de una pelea ocurrida en la calle Habana del municipio.
Por el momento, la policía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso.
- Esteso y Pajares llenaban los cines ahora vaciados por las películas pedagógicas
- Can Joan de s’Aigo cierra una semana su histórico local del centro de Palma por este motivo
- Fuga de talento en Baleares: se duplica el número de jóvenes que se van a vivir al extranjero en la última década
- Un juez perdona a un empresario de Palma casi cuatro millones de deuda
- El Govern suprime el servicio de bicicletas públicas de la intermodal entre quejas: «El Mou-te Bé era excelente»
- Un camión pierde la cuba de hormigón en la entrada a la Vía de Cintura
- Deniegan la paternidad de una niña de Mallorca pese a que la ciencia confirma que es su padre
- Detenido por violar y propinar una brutal paliza a una joven en Cala Rajada