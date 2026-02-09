En Torrent
Investigan la muerte de un hombre por arma blanca en Valencia
Los hechos ocurrieron este domingo sobre las 21.30 horas de la noche y la víctima falleció ya en el hospital por heridas de arma blanca
Redacción
Valencia
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre por heridas de arma blanca este domingo en el barrio del Xenillet del municipio valenciano de Torrent, según han confirmado fuentes de las fuerzas de seguridad a Europa Press.
Los hechos ocurrieron este domingo sobre las 21.30 horas de la noche y la víctima falleció ya en el hospital por heridas de arma blanca. El Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, han apuntado las mismas fuentes.
- Esteso y Pajares llenaban los cines ahora vaciados por las películas pedagógicas
- Las discotecas de Mallorca se decantan por incorporar la oferta del tardeo
- Rediseñan el espacio aéreo del aeropuerto de Palma y reducen el ruido de aviones sobre los núcleos de población cercanos
- Condenado por acosar en Sóller a un guardia civil con insultos como ‘puta foraster’
- Caterina Stanton y Gustavo Alem, propietarios de UCO Bakery: 'Nuestro pan está hecho para que dure. Para que vengan una vez a la semana, se lo lleven y lo consuman durante los siete días
- Un hotel de Mallorca se cuela entre los finalistas a mejor hotel de costa de España
- Epstein voló a Palma en el ‘Lolita Express’ con cuatro jóvenes, en agosto del 2004
- Manuel Capa, marinero de Salvamento Marítimo en Baleares: 'Frontex es el mayor engaño que existe