Investigan a un asturiano vinculado al mundo del fútbol profesional por forzar a una prostituta simulando ser policía

Simuló ser policía para mantener relaciones sexuales con una prostituta sin pagar. Esta es la denuncia que desde hace ya varias semanas investiga la Policía Nacional en la comisaría de El Natahoyo contra un joven asturiano, vinculado al mundo del fútbol profesional, que acabó detenido por estos presuntos hechos contra la libertad sexual. Según el relato de la afectada, este individuo la obligó supuestamente a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad y bajo amenazas de avisar a los servicios de Extranjería debido a que la chica, de origen latinoamericano, se encontraría en situación irregular en España. La investigación ya está en marcha, pero aún se encuentra en una fase muy inicial a la espera de más avances.

Este hombre asturiano, de entre 30 y 40 años según las fuentes consultadas por este periódico, fue detenido por la Policía Nacional hace alrededor de quince días. Tras pasar a disposición judicial se decretó su libertad provisional a la espera de que avance la instrucción.

Está previsto, para esclarecer lo ocurrido, que la denunciante preste declaración para comprobar la veracidad de su relato. De las pesquisas se encargan los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional en Gijón. No obstante, el investigado no reside en la ciudad.

La descripción de los hechos aportada por la denunciante, y siempre pendiente de comprobación a lo largo de la investigación judicial, incluye que este individuo lucía en su ropa distintivos policiales para llevar a cabo sus amenazas diciéndole que si no accedía a las prácticas propuestas tendría problemas debido a su situación irregular en el país. Las fuentes consultadas explican que, en el marco de la investigación, además de la detención, ya se ha producido un registro en el domicilio del implicado. Los agentes de la Policía Nacional querían comprobar si en su hogar tenía otros uniformes que pudieran pertenecer a otros cuerpos policiales para llevar a cabo estas prácticas.

Un posible delito de agresión sexual

Por estos hechos, el investigado podría enfrentarse a un delito de agresión sexual, que llevaría aparejada una alta pena privativa de libertad en caso de que el asunto llegase a juicio. Falta por comprobar, además de la veracidad de la denuncia, si este comportamiento del joven asturiano de hacerse pasar por un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tuvo lugar como un hecho aislado o era una práctica habitual por su parte y pudieran aflorar, en el marco de dichas investigaciones, otros casos.

Noticias relacionadas

Desde la comisaría de la Policía Nacional situada en el barrio de El Natahoyo se limitaron a confirmar a este periódico que en estos momentos existe una investigación en marcha. Investigación que sigue adelante para poder recabar más pruebas que aportar a la fase de instrucción que se está llevando a cabo desde el juzgado.