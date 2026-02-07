Investigación
Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada (Alicante)
En el lugar se encuentran varias patrullas de Guardia Civil y Policía Local, además de un equipo médico
Sara Rodríguez
Un hombre de unos 40 años se encuentra este sábado atrincherado con armas en su vivienda a las afueras de Teulada (Alicante), según ha podido saber este diario.
Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local, además de un equipo médico y una ambulancia SAMU.
La intervención se produce a escasos 800 metros de donde se está celebrando la vuelta ciclista a la Comunitat Valenciana, que recorre este sábado parte de Teulada. El evento ha provocado el corte de varias vías del municipio.
A la espera del negociador
Por el momento no ha trascendido más información sobre las circunstancias que han llevado al hombre a atrincherarse en el interior de su vivienda, ya que la intervención continúa activa a la espera de la llegada de un negociador de la Guardia Civil.
Suscríbete para seguir leyendo
- Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración
- El Consell cede a Cort una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura para desarrollar el futuro Jardín Botánico
- La regularización imposible: el registro obligatorio de patinetes eléctricos en la DGT se convierte en una odisea para los usuarios por los bloqueos en la web
- El Tribunal Superior de Baleares avala una inspección sorpresa de Hacienda en una farmacia de Mallorca
- Este será el próximo puente del calendario autonómico en Mallorca: un festivo que cambia de día
- Antoni Noguera: «Fui alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico»
- Crisis en el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares: acusaciones de trato vejatorio, absentismo y desfases contables
- El mapa de los mejores restaurantes de Mallorca para comer un buen ‘pa amb oli’