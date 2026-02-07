Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre flotando en la ría de Bilbao
EFE
Efectivos de los servicios de emergencia han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba flotando en la ría de Bilbao, a la altura del paseo de Uribitarte de la capital vizcaína.
Según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad este sábado, un aviso de un particular ha alertado sobre las 10:30 horas de la presencia de un cuerpo flotando en el agua al paso de la ría por Bilbao, en un lugar cercano al Ayuntamiento de la ciudad.
Al lugar se han trasladado efectivos de los servicios de emergencia y de los bomberos, que han procedido a recuperar el cuerpo sin vida del hombre.
Las mismas fuentes han indicado que se espera al informe de la autopsia para poder determinar las circunstancias del fallecimiento.
- Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración
- El Consell cede a Cort una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura para desarrollar el futuro Jardín Botánico
- La regularización imposible: el registro obligatorio de patinetes eléctricos en la DGT se convierte en una odisea para los usuarios por los bloqueos en la web
- El Tribunal Superior de Baleares avala una inspección sorpresa de Hacienda en una farmacia de Mallorca
- Este será el próximo puente del calendario autonómico en Mallorca: un festivo que cambia de día
- Condenados cuatro menores por atacar la casa de la directora del instituto de Andratx
- Antoni Noguera: «Fui alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico»
- Crisis en el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares: acusaciones de trato vejatorio, absentismo y desfases contables