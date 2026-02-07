En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Seguridad Ferroviaria alertó del aumento de problemas "precursores de accidentes" en las vías
Los problemas "precursores de accidentes" ferroviarios, en la terminología utilizada por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, se han convertido en los últimos años en un punto delicado de la red, ya que han alcanzado los mayores niveles de la última década, según alerta la propia agencia en su último informe, elaborado en 2025 con datos de 2024.
Roberto Bécares
El accidente de Adamuz saca a la luz "puntos débiles" en la supervisión de las subcontratas ferroviarias
El accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y resultaron heridas 126, ha puesto el foco en el progresivo aumento de la subcontratación en el mantenimiento de los más de 15.652 kilómetros de vías gestionadas por Adif, una de las redes ferroviarias más extensas de Europa y, cómo esto ha provocado que haya "puntos débiles" en el servicio de gestión de seguridad, según subraya en su último informe, publicado en 2025 con datos del ejercicio 2024, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, un organismo dependiente de Transportes.
Renfe bloquea la venta de trenes a Vigo hasta el lunes, cuando comienza la huelga en el sector ferroviario
Renfe ha bloqueado la venta de trenes con origen o destino Vigo hasta el próximo lunes (incluido), día en el que comenzará la huelga en todo el sector ferroviario español.
Fuentes de la compañía consultadas por Europa Press han explicado que el servicio se encuentra suspendido desde este pasado jueves debido a las condiciones meteorológicas adversas que atraviesan las Rías Baixas.
"Pese a que Adif ha autorizado la circulación en algunos tramos, hemos decidido seguir con el servicios suprimido hasta que las fuentes oficiales mejoren las predicciones de riesgo para dar garantía a trabajadores y viajeros", han subrayado desde la empresa.
Bajan a diez los hospitalizados por el siniestro ferroviario de Adamuz
El número de heridos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) y que aún permanecen hospitalizados ha bajado de 13 a diez, permaneciendo uno de ellos ingresado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque no ya en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, de donde ha sido trasladado al Hospital Regional de Málaga.
Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 115 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46, mientras que los pacientes que continúan ingresados son nueve adultos, uno de ellos en UCI, y un menor, que está en planta.
El menor número de ingresados se debe a que se han producido tres altas hospitalarias, dos de ellas en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y otra en el Hospital Infanta Elena de Huelva. Además, se ha realizado el mencionado traslado del Hospital Reina Sofía al Hospital Regional de Málaga.
Renfe, Ouigo e Iryo anulan más de 330 trenes de alta velocidad por huelga del ferrocarril
Renfe, Ouigo e Iryo suprimirán en el conjunto de las tres operadoras la circulación de más de 330 trenes de alta velocidad y, en caso de la pública, también de larga distancia, durante las tres jornadas de huelga general del sector ferroviario convocada en todo el territorio nacional para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado para la huelga de la próxima semana unos servicios mínimos del 73 % en alta velocidad y larga distancia (la resolución no incluye a Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias).
Así, de los casi 1.230 trenes programados en la red de alta velocidad y larga distancia, que no incluyen el corredor sur que permanece cerrado por obras de Adif en la infraestructura tras el accidente de Adamuz ocurrido el pasado 18 de enero, circularán más de 890, lo que supone un 73 % del total.
Los sindicatos mantienen la huelga
Los sindicatos mayoritarios en el ferrocarril (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) mantienen la huelga convocada para la semana próxima, del 9 al 11 de febrero, después de que la tercera reunión que han celebrado con el ministro de Transportes, Óscar Puente, se haya cerrado sin acuerdo, han explicado a la salida los representantes sindicales. Portavoces de los tres sindicatos han coincidido en que no se han concretado las medidas que reivindican, ni en materia presupuestaria ni en seguridad, asunto sobre el que están trabajando con la Agencia de Seguridad Ferroviaria.
Puente se reúne de nuevo con los sindicatos
El ministro de Transportes, Óscar Puente, se reúne este viernes por tercera jornada consecutiva con los sindicatos ferroviarios de CCOO, UGT y el de maquinistas, Semaf, con el objetivo de frenar la huelga convocada entre el próximo lunes, día 9, y el miércoles 11. La reunión, prevista para las 9:30 horas de este viernes, busca evitar un parón que está convocado para todo el personal del sector: la operación, el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público.
Una avería interrumpe temporalmente los trenes Benalmádena-Fuengirola, ya restablecidos
La línea C-1 del tren de Cercanías entre las localidades malagueñas de Benalmádena y Fuengirola ha quedado con la circulación temporalmente interrumpida este jueves por una avería de electrificación, finalmente restablecida aunque ha afectado a varios servicios con retrasos.
Desde el organismo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han informado a EFE de que se registró una falta de tensión en la catenaria a las 19:35 horas, por lo que quedaron los trenes detenidos en los apeaderos, y a las 20:22 horas se recuperó ya la tensión.
Durante esa situación en la línea solo se hacía el recorrido entre Málaga capital y Benalmádena, la avería afectó a cuatro trenes con un retraso medio de 59 minutos y, una vez restablecido el tráfico, los trenes recuperaron gradualmente su frecuencia de paso habitual.
Trece heridos en el accidente de Adamuz siguen ingresados en hospitales andaluces
Trece personas heridas en el accidente ferroviario del pasado día 18 en Adamuz (Córdoba) siguen ingresadas en hospitales andaluces, sin que haya habido ningún alta en las últimas horas.
Según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior, uno de los heridos es un menor, que se encuentra en planta en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, y los otros doce son adultos, uno de los cuales está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro sanitario cordobés.
En planta hay cinco en el Reina Sofía, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, otros dos en el Infanta Elena de la capital onubense, uno en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba y otro en el Vithas Málaga.
Montero traslada su apoyo y "ánimo" a Puente
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado este jueves su apoyo explícito y ha enviado un mensaje de "ánimo" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el contexto derivado del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, con 46 personas fallecidas, y ha defendido que su compañero de gabinete está gestionando la información relativa a este siniestro con "absoluta transparencia" y con "mucho rigor".
Así lo ha señalado la vicepresidenta primera a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla, en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía tras una reunión para valorar la situación de la comunidad autónoma como consecuencia de los efectos del temporal que está sufriendo estos días.
María Jesús Montero ha defendido que "nunca antes, ante una situación como la que hemos, desgraciadamente, tenido que ver" como consecuencia de dicho accidente ferroviario, "ha habido ni tanta información ni tanta transparencia ni tanto avance de los estudios de investigación que se están realizando por parte de la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios".
