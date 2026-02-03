Archivan el caso del hijo del creador de 'Gran Hermano' por una supuesta paliza a su expareja en Ibiza

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza ha decretado el sobreseimiento libre y archivo definitivo de la causa abierta contra el holandés Johnny de Mol, hijo del creador del popular programa de televisión 'Gran Hermano', por el delito de maltrato sobre su expareja, derivado de un episodio que ocurrió cuando ambos acudieron juntos a una boda en la isla en el año 2015, según el auto judicial al que ha tenido acceso Diario de Ibiza.

Según la denuncia presentada por su pareja en aquel momento, Shima Kaes, tras el enlace, y una vez se encontraban en el hotel donde se alojaban, Johnny de Mol le habría propinado una brutal paliza que casi la mata. La mujer denunció dicha agresión en Holanda y la policía de ese país investigó el caso, pero la Fiscalía concluyó que no existían pruebas suficientes para presentar cargos penales y desestimó el caso el año pasado.

A la vista de estos hechos, el abogado en España del acusado, Jaime Campaner, presentó hace un año un escrito judicial en el que solicitaba el sobreseimiento de la causa en aplicación del principio non bis in ídem, una garantía fundamental del derecho que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

Sentencia absolutoria anticipada

Ahora, el Tribunal de Instancia de Ibiza ha atendido esa petición, alegando también la prescripción del supuesto delito, ya que entre la fecha de los hechos, mayo de 2015, y la interposición de la querella, octubre de 2021, se superó el plazo de cinco años que establece el Código Penal. Al tratarse de un sobreseimiento libre, la resolución tiene el valor de una sentencia absolutoria anticipada.

Johnny de Mol, una celebridad en su país, es actor e hijo John de Mol, multimillonario y empresario holandés cofundador de Endemol, la empresa que está detrás de 'Gran Hermano'. Durante la instrucción en Ibiza, diversos testigos que coincidieron con la pareja en la boda prestaron declaración.

El novio del enlace y la mujer del padre de la denunciante coincidieron en que, tras el altercado en la habitación del hotel, no apreciaron lesiones, heridas ni golpes en la mujer. Por el contrario, un amigo de la querellante afirmó haberla visto horas después con "morados en la cara", aunque no pudo precisar la hora exacta de la supuesta agresión.