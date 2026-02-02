Investigación
Herida muy grave una mujer con huesos rotos y el cuerpo quemado tras una agresión en Madrid
La Guardia Civil investiga las circunstancias de la agresión, perpetrada en la localidad de Sevilla la Nueva
EP
Una mujer de unos 30 años ha resultado gravemente herida tras sufrir una agresión en su vivienda de la localidad madrileña de Sevilla la Nueva, donde sanitarios han tenido que atenderla de urgencia por fracturas en varios huesos y quemaduras de distinto grado en el 40% de su cuerpo.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones, si bien fuentes consultadas por Europa Press señalan que los primeros indicios no apuntan a que se trate de un caso de violencia de género, aunque por el momento tampoco está totalmente descartado.
Los hechos se han producido en torno a las 10:00 horas en una vivienda de la calle Constitución, hasta donde se han trasladado personal del SUMMA 112 para atender a la víctima por una fractura de mandíbula y de extremidades superiores, así como por quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su cuerpo.
Por estas lesiones ha tenido que ser intubada, estabilizada y trasladada en estado muy grave al Hospital La Paz. Bomberos de la Comunidad de Madrid también han sido requeridos por un pequeño incendio en la cocina que, sin embargo, ya había sido sofocado a su llegada, ha informado Emergencias 112.
