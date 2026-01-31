En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Datos actualizados de heridos y fallecidos
- Fallecidos: 46 personas
- 193 personas fueron atendidas.
- Total de personas hospitalizadas: 126 hospitalizados (109 están dadas de alta)
* 121 adultos
* 5 niños
- Hay 16 personas ingresadas (15 adultos y 1 menor)
2 están en la UCI:
- 1 en Hospital Universitario Reina Sofía
- 1 en Hospital San Juan de Dios de Córdoba
14 están en planta:
- 7 en Hospital Universitario Reina Sofía (1 es un menor)
- 2 en Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva
- 3 en Hospital Infanta Elena de Huelva
- 1 en Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla
- 1 en Hospital Vithas Málaga
- Cambios respecto a ayer, jueves:
- 1 fallecido
- 1 alta en Hospital Cruz Roja de Córdoba
- 1 traslado de Hospital Cruz Roja al Hospital Infanta Elena de Huelva
- 1 traslado de UCI a planta en Hospital Reina Sofía
Patricia Godino
Fallece la víctima 46 del accidente de Adamuz: una joven opositora de la Palma del Condado
La tragedia de Adamuz se ha cobrado una nueva vida y se elevan a 46 los fallecidos en el accidente entre los dos trenes. La víctima es una joven vecina del municipio onubense de La Palma del Condado, en Huelva, una de las opositoras que viajó en el Alvia de vuelta a casa tras hacer el examen de instituciones penitenciarias.
La chica viajaba en el vagón 2, uno de los más afectados en el siniestro, y eleva a 29 los vecinos de la provincia de Huelva que han perdido la vida en el accidente. Al ser rescatada se trasladó de inmediato al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde ha permanecido ingresada en la UCI, "con pronóstico grave", según los partes médicos, hasta ahora en que se ha confirmado el fallecimiento por parte de la Junta de Andalucía.
Bajan a 17 las personas hospitalizadas por el accidente de Adamuz (Córdoba)
Un total de 17 personas de las 126 que fueron atendidas tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) continúan ingresadas en los hospitales andaluces, tres de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los distintos centros sanitarios.
Según ha informado el Servicio Andaluz de Salud (SAS), se ha producido una nueva alta hospitalaria y un paciente ha salido de la UCI, por lo que el total está ya en 17 personas ingresadas, 16 adultos y un niño.
Renfe dejará de compensar desde mañana los retrasos por limitaciones de velocidad de Adif
Renfe dejará de indemnizar los retrasos provocados por las limitaciones temporales de velocidad establecidas por el gestor ferroviario Adif a partir de mañana, sábado, según ha informado este viernes fuentes de la operadora.
Renfe ha apuntado en su web que esta decisión se debe a que, a raíz de estas limitaciones de velocidad, algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a su voluntad.
Comienzan los trabajos de reparación en Adamuz
Ya han empezado los trabajos de reparación en Adamuz con la retirada de traviesas y carriles sobre la plataforma y actuaciones previas al tendido de la catenaria.
Una veintena de vehículos y cerca de 40 técnicos de Adif están sobre el terreno.
Renfe se suma a Iryo y no indemnizará a los pasajeros "con motivo de las limitaciones temporales de velocidad"
La compañía pública Renfe se suma a las políticas de cancelaciones y retrasos de Iryo y no indemnizará a los pasajeros "con motivo de las limitaciones temporales de velocidad".
"Con motivo de las limitaciones temporales de velocidad establecidas por el gestor de las infraestructuras (Adif) en distintos puntos de la red ferroviaria, algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a Renfe. Los billetes adquiridos a partir del 31 de enero no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a estas limitaciones de velocidad", explica la empresa en su página web.
El Gobierno defiende a Puente ante las peticiones de dimisión por su gestión ferroviaria
Varios ministros del Gobierno han defendido este viernes a su compañero de gabinete Óscar Puente, titular de Transportes y Movilidad Sostenible, ante las peticiones de dimisión que hace el PP por su gestión ferroviaria.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, han coincidido en defender la gestión que el Gobierno y el propio Puente están haciendo de la crisis desatada por el accidente ferroviario de Adamuz.
Sánchez responde a las víctimas del accidente de Adamuz que el Gobierno dará “respuestas” y “llegará hasta el final”
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudió este jueves al funeral religioso en Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba), donde familiares exigieron justicia y "esclarecer la verdad". Este viernes, recogiendo el guante, aprovechó su participación en el acto 'Mujeres liderando la ONU del siglo XXI' para responder que el Gobierno "no va a mirar a otro lado". (Seguir leyendo)
Los taludes que han causado incidencias en Rodalies nunca habían sido sometidos a obras de prevención
Los deslizamientos de tierras y los desprendimientos de rocas son las dos principales causas que provocan incidencias en la red de Rodalies. De hecho, cuando los maquinistas exigen más medidas de seguridad, aunque también mencionan los baches y los árboles en peligro de caída, se centran sobre todo en reclamar soluciones para evitar deslizamientos en los taludes adyacentes a las vías. (Seguir leyendo)
Retirada de carriles inservibles, acopio de material y arreglo de la vía de servicio: los trabajos de Adif en Adamuz
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha iniciado esta semana los trabajos de reparación del tramo de vía donde, el pasado 18 de enero, se produjo el fatídico accidente de Adamuz (Córdoba) y que se cobró la vida de 45 personas. Las previsiones del Ministerio de Transportes es que estas reparaciones se alarguen unos diez días, por lo que la conexión de alta velocidad entre Córdoba y Madrid podría retomarse el 8 de febrero, aunque todo dependerá de cómo influya la meteorología en estas labores. (Seguir leyendo)
- Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
- La empresa que gestionará Llull, el nuevo Gestib de Educación en Baleares, en el punto de mira por las soldaduras de las vías tras el accidente de Adamuz
- Palma da un primer paso para soterrar la Vía de Cintura al aprobar un estudio de viabilidad
- Air Canada estrenará su vuelo a Mallorca en un momento de rechazo turístico a Estados Unidos
- La familia March retirará en dos días la barrera que cierra el paso al camino público de sa Costera
- El Mallorca se interesa por Chadi Riad
- La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
- Cinco mujeres denuncian a un hombre en Palma por agresiones sexuales con sumisión química y malos tratos