Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empresa Llull relacionada con AdamuzAir CanadaEl tiempo fin de semanaTren de SóllerRegularización migrantesDenuncia agresión sexual 5 mujeresFichaje RCD Mallorca
instagramlinkedin

Detenido un teniente de la Guardia Civil en Valencia por violar tres veces a su pareja y maltratarla

Detenido el teniente de la Guardia Civil de Bétera por violar tres veces a su pareja y maltratarla

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL

Redacción

La magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Llíria ha dejado en libertad con medidas cautelares --entre otras orden de alejamiento-- para el teniente de la Guardia Civil de Bétera detenido por presuntamente violar tres veces a su pareja y maltratarla.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza recibió este jueves al arrestado y acordó su libertad provisional con medidas cautelares consistentes en prohibición de aproximación a menos de 700 metros de la denunciante, su lugar de trabajo y de cualquier lugar que frecuente, así como a la localidad donde reside, así como de comunicación con ella por cualquier medio y colocación de una tobillera GPS para el control del alejamiento.

Noticias relacionadas

Cuatro meses de relación

El detenido queda investigado en una causa abierta inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por delitos de maltrato, agresión sexual, injurias y coacciones en el ámbito de la violencia de género, precisan las mismas fuentes. La víctima ha denunciado varios episodios de malos tratos y tres agresiones sexuales durante los cuatro meses de relación que mantuvieron.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
  2. Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: 'Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto
  3. Condenado por obligar a trabajar todos los días a su cuidadora
  4. Xisco Quesada, joven mallorquín con cáncer terminal, pide ayuda en redes sociales para costear el tratamiento de su enfermedad: 'Me cuesta mucho hacer este vídeo, pero hoy necesito pediros ayuda
  5. Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma
  6. Los vecinos de Santa Pagesa convocan una cadena humana silenciosa por la paz este sábado en Blanquerna
  7. El mallorquín Xisco Quesada recauda 725.000 euros en 24 horas para costear su tratamiento contra el cáncer
  8. La empresa que gestionará Llull, el nuevo Gestib de Educación en Baleares, en el punto de mira por las soldaduras de las vías tras el accidente de Adamuz

Prohens congrega a 3.500 alumnos por la paz en Son Moix: "Sois el futuro de estas islas"

Prohens congrega a 3.500 alumnos por la paz en Son Moix: "Sois el futuro de estas islas"

Juicio a siete miembros del clan de ‘Los Sheriff’ por tirotear a ‘Los Pelúos’

Juicio a siete miembros del clan de ‘Los Sheriff’ por tirotear a ‘Los Pelúos’

PSOE y Més se lanzan duros reproches y dejan al pacto de izquierdas de Pollença en la cuerda floja

PSOE y Més se lanzan duros reproches y dejan al pacto de izquierdas de Pollença en la cuerda floja

Día del Viticultor 2026: Vi de la Terra Mallorca refuerza su estrategia para “ganar la batalla del consumo local”

Día del Viticultor 2026: Vi de la Terra Mallorca refuerza su estrategia para “ganar la batalla del consumo local”

Artà gana un museo, un gran aparcamiento y estrena la ruta senderista de Llevant

Artà gana un museo, un gran aparcamiento y estrena la ruta senderista de Llevant

Más de un millar de niños se reúnen en la Misericòrdia para celebrar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz

Más de un millar de niños se reúnen en la Misericòrdia para celebrar el Día Escolar de la No Violencia y la Paz

Así ha sido el Día Escolar de la No Violencia y la Paz

Así ha sido el Día Escolar de la No Violencia y la Paz

PortsIB adjudica siete amarres en el Canal de s'Oberta de Muro

PortsIB adjudica siete amarres en el Canal de s'Oberta de Muro
Tracking Pixel Contents