Muere una mujer en el incendio de una vivienda en Girona
EP
Una mujer ha muerto la tarde de este jueves en un incendio en su vivienda en Breda (Girona), informa Bombers de la Generalitat en un comunicado. Los Bombers han recibido el aviso del sinistro a las 19.08 horas y han activado inmediatamente siete dotaciones.
La familia de la mujer, que residía sola, ha accedido a la vivienda y la ha encontrado dañada y con las paredes ennegrecidas.
Los bomberos han accedido al interior de la vivienda y han constatado que el origen de los desperfectos había sido un incendio confinado, que se ha autoextinguido, en la cocina, donde se han hallado el cuerpo de la víctima.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviado dos dotaciones pero no han podido salvar la vida de la mujer, y los Mossos d'Esquadra, con cuatro patrullas, se han encargado de la investigación del sinistro.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Martirio: 'Estamos demasiado callados con todo lo que nos están metiendo
- Tarjeta única de transporte en Mallorca: pasos para sacársela en la nueva sala de la estación intermodal de Palma
- Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
- La EMT de Palma implanta por primera vez el pago con tarjeta bancaria en los autobuses
- Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: 'Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto
- El emblemático hotel Palacio Avenidas de Palma afronta una reforma integral y la modernización de sus 69 habitaciones
- Habla el okupa del Secar de la Real: «Yo también estaría enfadado si okuparan mi casa»