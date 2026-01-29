En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | El Gobierno prevé reabrir en unos 10 días la línea Madrid-Sevilla
El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos
La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Un problema técnico interrumpe la línea ferroviaria entre Linares y Alcázar de San Juan
La falta de tensión en una catenaria ha originado la interrupción de la circulación ferroviaria a su paso por Calancha (tramo Linares-Baeza - Alcázar de San Juan), según ha indicado Adif. Se está trabajando para solucionar la incidencia con la mayor brevedad posible, ha precisado el administrador.
Rollán advierte por carta a Sánchez de que tiene que justificar su ausencia al Senado
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha enviado este miércoles una carta al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, para advertirle de que puede haber consecuencias jurídicas si no acude este jueves al pleno extraordinario de la Cámara Alta, al que ha sido convocado para dar explicaciones de los siniestros ferroviarios.
En la misiva, a la que ha tenido acceso EFE, Rollán indica a Sánchez que en la reunión de la Junta de Portavoces del martes, en presencia del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, se indicó que la falta de comparecencia "sin causa debidamente justificada" puede conllevar responsabilidades jurídicas.
Puente explica mañana en el Senado los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona)
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece mañana en el Senado a petición del PP para dar cuenta de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), además de los incidentes continuados en Rodalies (Cercanías) en Cataluña.
La comparecencia se produce once días después del accidente de Adamuz, que provocó la muerte de 45 personas después de que un tren Iryo descarrilara cerca de esa localidad cordobesa, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, momento en el que por la vía contraria circulaba un Alvia de Renfe, que chocó contra el primero.
Dos días después de esa tragedia, el pasado día 20 un maquinista resultó muerto en Gelida al caer sobre el tren un muro de contención por las fuertes lluvias.
Agencias de viajes reclaman soluciones al colapso ferroviario entre Andalucía y Madrid
La Federación Andaluza de Agencias de Viajes (FAAV) ha expresado este miércoles su preocupación y malestar ante la grave situación que atraviesa la red ferroviaria, que mantiene interrumpida la conexión entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado día 18 y ha urgido al Gobierno a actuar.
Esta situación, ha apuntado la FAAV en un comunicado, está provocando "un bloqueo sin precedentes" en la movilidad de viajeros, con un impacto "directo y muy negativo" sobre el sector turístico y, en particular, sobre la provincia de Huelva, actualmente aislada de los principales ejes de comunicación.
Una nueva alta deja en 18 los heridos hospitalizados por el accidente de Adamuz
Un total de 18 personas, 17 adultos y un menor, permanecen ingresadas en los distintos hospitales andaluces por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según el último balance facilitado por la Junta de Andalucía, que ha detallado que se ha producido una nueva alta hospitalaria.
Este miércoles hay cuatro pacientes, todos ellos adultos, que permanecen ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de los que tres se encuentran en el hospital Reina Sofía de Córdoba, y otro en el hospital San Juan de Dios también de la capital cordobesa.
Casi un centenar de afectados por accidente de Adamuz se agrupan para canalizar ayuda y posibles acciones
Casi un centenar de cien afectados del Alvia por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), entre familiares de fallecidos y heridos de diversa consideración, se están coordinando a través de un grupo de whatsapp para canalizar la información y la ayuda, sobre todo psicológica. Además, se están planteando constituirse en asociación para "tomar las acciones que sean necesarias", valoran la "premura" de las ayudas aunque señalan que están en un momento "muy impactante aún" para acudir a actos de homenaje, aunque "algunos sí acudirán a la misa funeral".
Junto a la vicepresidenta Montero, los ministros Planas y Torres participarán en el funeral por las víctimas
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial y Agricultura, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, asistirán mañana a la misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz que se celebrará a las 18h. en el Palacio de Deportes Carolina Marín de la ciudad de Huelva.
Feijóo dice que los maquinistas avisaron y se les ignoró: "Eso ha conllevado 46 muertes"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que los maquinistas de tren han avisado "de forma reiterada" durante meses de la mala situación de las vías el AVE, pero a pesar de ello se les ignoró y eso ha conllevado 46 muertes y "desprotección" de viajeros y trabajadores. En un encuentro con los medios en el marco de la campaña electoral del 8 de febrero, Feijóo ha criticado la gestión del gobierno antes y después del accidente de Adamuz, con 45 muertos, y del de Rodalíes, con un fallecido. Unos accidentes que han llevado a España a vivir "la peor crisis ferroviaria de su historia" y por la que el PP exige una revisión "completa y punto a punto" de toda la red y una inversión "multimillonaria" que garantice la seguridad. "No es normal que nadie pida perdón", ha considerado Feijóo, quien ha lamentado que el ministro, Óscar Puente, no asuma la responsabilidad "que conlleva la negligencia" en la gestión, mientras criticaba que "se pretenda dar apariencia de normalidad".
El PP lleva a Bruselas el accidente de Adamuz y pide evaluar el uso de fondos UE en el mantenimiento
El Partido Popular ha solicitado a la Comisión Europea (CE) una evaluación detallada del uso de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), destinados al mantenimiento y modernización de la red ferroviaria en España, debido a los datos conocidos tras los descarrilamientos de Adamuz y Gelida, en los que han fallecido 46 personas y ha habido más de un centenar de heridos. La vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, y el eurodiputado Borja Giménez Larraz han registrado dos preguntas escritas ante la Comisión Europea en las que han reclamado un análisis en profundidad sobre el destino de los millones de euros invertidos por la Unión Europea en el sistema ferroviario español, ante lo que consideran un "colapso" de la red.
María Jesús Montero: "El PP se ha empeñado en empañar el funeral religioso"
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este martes desde Bruselas que el Gobierno estará "donde tiene que estar, arropando a las víctimas" del accidente de Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con 45 fallecidos y más de un centenar de heridos, por lo que asistirá a la misa funeral en Huelva, al tiempo que ha afeado al Partido Popular que quiera "empañar" el acto por pedir que no acudan miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "El Partido Popular se ha empeñado en empañar este funeral religioso, que va dirigido a arropar a las víctimas y a sus familiares. Estamos escuchando palabras como provocación, incluso llamamientos por parte de portavoces del Partido Popular para que no acudamos al funeral religioso", ha criticado Montero en declaraciones a la prensa.
