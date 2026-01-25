En Adra
Dos muertos al caer un vehículo por un barranco en una zona de monte de Almería
Una persona más ha resultado herida leve, según ha informado la Guardia Civil
EP
Dos personas han fallecido en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la noche del pasado sábado 24 en una zona de monte de Adra (Almería), en concreto, en un camino que sube desde el Trebolar y la ermita de Santa Lucía, al precipitarse en un barranco de aproximadamente 50 metros de altura.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, en una nota, la Sala Coordinadora atendió sobre las 22,20 horas un aviso ciudadano. En el mismo, se advertía que un turismo se había salido de la vía, había chocado contra una palmera y había caído por un barranco de unos 50 metros, quedando los ocupantes atrapados en su interior.
De inmediato, el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de la Junta activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Poniente, a la Policía Local y a Protección Civil de Adra.
Según fuentes del Instituto Armado, en este siniestro fatal han fallecido dos personas, de las que no han trascendido aún datos, y una más ha resultado herida leve.
- Jaime Martínez llevará al pleno de febrero la prohibición total de nuevas plazas de alquiler turístico en Palma
- Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente
- Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca
- Five Guys llega a Mallorca con la apertura de dos restaurantes
- Vedat Muriqi celebra en este restaurante turco de Palma sus dos últimas victorias con el Mallorca
- La propietaria del SAM está 'hasta las narices': el supermercado alemán de Playa de Palma cerrará este 2026
- Prohibido el alquiler legal en Palma
- El Ayuntamiento de Palma en el punto de mira: varios aspirantes a bombero denuncian irregularidades en las oposiciones