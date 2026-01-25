Migración
Hallan el cadáver de un migrante subsahariano tras saltar la doble valla de Ceuta
El hallazgo se ha producido sobre las 12:30 horas de este domingo cuando las patrullas terrestres habían acudido al vallado fronterizo alertados de una entrada ilegal de personas
EFE
La Guardia Civil de Ceuta ha localizado este domingo el cadáver de un migrante subsahariano, el cual ha sido hallado entre la maleza del monte próximo a la valla fronteriza que separa la ciudad de Marruecos.
Según ha informado a EFE un portavoz del instituto armado, el hallazgo se ha producido sobre las 12:30 horas de este domingo cuando las patrullas terrestres habían acudido al vallado fronterizo alertados de una entrada ilegal de personas.
La Guardia Civil advirtió de que dos migrantes subsaharianos acababan de saltar la doble valla fronteriza -situada a diez metros de altura- y se daban a la fuga por los montes cercanos a la zona.
Los agentes acudieron al punto determinado por las cámaras de seguridad y durante la búsqueda de los dos migrantes encontraron el cuerpo sin vida de un joven subsahariano, quien presuntamente había entrado horas antes por la valla.
Las primeras hipótesis apuntan a que el joven no presentaba ninguna señal de muerte violenta, si bien el cuerpo ha sido trasladado al tanatorio municipal para la práctica de la autopsia que revelará las causas del fallecimiento.
Se trata de un joven subsahariano que podía llevar menos de un día sin vida y cuyo cadáver ha sido retirado de la zona tras ser autorizado por el médico forense y la autoridad judicial pertinente.
El cadáver es el segundo de un migrante que es localizado en Ceuta en el presente año después de que el 2025 se cerrara con el hallazgo de hasta 46 cadáveres en las costas del litoral ceutí.
