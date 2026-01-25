Puebla de la Reina
Consternación en Badajoz por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
La familia llevaba año y medio residiendo en la localidad y ha fallecido en la mañana de este domingo
El municipio pacense de Puebla de la Reina está en un profundo shock este domingo a causa del trágico fallecimiento de un niño de entre nueve y diez años tras atragantarse mientras desayunaba.
El suceso ha provocado una profunda consternación en la localidad y ha conmocionado a todos sus vecinos. Según ha podido saber este diario, ha tenido lugar en torno a las 9.30 horas en la vivienda donde residía junto a sus familiares de la calle Menéndez Pidal desde hace un año y medio. Previamente, había vivido en localidades cercanas como Palomas.
Hasta el lugar de los hechos han acudido efectivos de la Guardia Civil, así como ambulancias medicalizadas y un helicóptero, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida tras asfixiarse por haberse atragantado con un trozo de carne del desayuno.
Puebla de la Reina, una localidad de apenas 689 habitantes, vive unos momentos de un pesar absoluto. Va a ser velado en el tanatorio de la propia localidad durante la jornada de este domingo entre la profunda tristeza por la muerte de un pequeño que era querido por sus vecinos.
- Jaime Martínez llevará al pleno de febrero la prohibición total de nuevas plazas de alquiler turístico en Palma
- Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente
- Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca
- Five Guys llega a Mallorca con la apertura de dos restaurantes
- Vedat Muriqi celebra en este restaurante turco de Palma sus dos últimas victorias con el Mallorca
- La actriz Carme González convierte una antigua carpintería de Manacor en Nuanuu, un espacio de teatro y crecimiento personal
- La propietaria del SAM está 'hasta las narices': el supermercado alemán de Playa de Palma cerrará este 2026
- Prohibido el alquiler legal en Palma