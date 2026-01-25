IN MEMORIAM
45 razones y un desgarro colectivo para no olvidar
Adamuz: víctimas, supervivientes y un pueblo ejemplar
"La gente pedía socorro, intentamos sacarlos, pero era muy difícil". "Salí despedida y abrí la puerta con la cabeza"."El impacto fue muy violento y la escena, dantesca…". Son algunas de los impactantes testimonios de los que tuvieron la suerte de sobrevivir al tremendo accidente ferroviario que, el pasado 18 de enero, ocurrió en Adamuz (Córdoba) alrededor de las 19.43 de la tarde-noche, cuando la oscuridad de la noche ya acompañaba al suceso. Dos trenes, un descarrilamiento, muchas preguntas aún sin responder, varias investigaciones en marcha, 45 víctimas mortales que suponen 45 razones para no olvidar jamás, más de un centenar de heridos, supervivientes en shock y un pueblo cordobés que se volcó en hacer cuanto pudo Y ayudar en los peores momentos.
En este reportaje multimedia coral, realizado con el trabajo de periodistas de distintos diarios y áreas del grupo editorial Prensa Ibérica, se intenta rendir un tributo a la memoria de los que perdieron su vida en el tren el domingo 18 sin esperarlo; a los que lograron salir de aquellos vagones, a las familias de todos ellos –a los que hay que dar respuestas y apoyo social para transitar el momento en el que están- y a los que se volcaron, desde la desesperación y la generosidad, para que se salvaran los que pudieron no haberlo hecho o para que tuvieran abrigo y respaldo los que estaban heridos. O en shock.
Opositores llegados en grupo desde Huelva; abuelas que habían regalado a sus nietos entradas para disfrutar un musical en Madrid; una familia que solo pretendía disfrutar unida un partido en el Bernabéu; una madre y una hija de vuelta tras un fin de semana en la capital; un matrimonio de jubilados que regresaba a casa; un joven cardiólogo con un currículum brillante; periodistas reputados; una socióloga cordobesa que amaba la música; un zamorano referente en el mundo del baile latino; un ex jugador del filial del Recre; el camarero de la cafetería que esquivó la tragedia de Angrois pero que esta vez no consiguió salvarse... por todos ellos, por el resto de historias que aparecen en este reportaje y por las que faltan por añadir, va este trabajo periodístico. In memoriam. Que no se olvide que lo más importante son las historias humanas detrás de una tragedia ferroviaria que ha conmocionado al país y que no debiera volver a repetirse. Aquí ofrecemos una recopilación de los testimonios que nos han querido contar –sin modificar el día y la hora a la que lo explican sus protagonistas o los datos que había en ese momento (pese a que han evolucionado hasta hoy)-, porque el momento en el que hablan explica parte de lo que dicen y las emociones que expresan. Sus voces tal cual, para que se conozcan y permanezcan.
Las 45 personas que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
PATRICIA GODINO
Huelva se ha llevado el mazazo más duro, donde residían 27 de los fallecidos en la tragedia. De Málaga, Córdoba, Zamora, Navarra, Alicante o Madrid eran también algunos de los pasajeros que han perdido la vida en el peor accidente registrado en la alta velocidad en España. Con historias que atraviesan el país de norte a sur.
Agustín Fadón, el camarero del Alvia que se salvó del accidente de Angrois
Una niña de 6 años, la única superviviente de una familia de Punta Umbría
Conmoción en Alpedrete por la muerte de Geni, una de sus vecinas más conocidas
Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos que perdieron la vida en Adamuz
Jesús Saldaña, cardiólogo malagueño, entre los fallecidos
Mario Jara, el cordobés de 42 años que murió en Adamuz el día de su cumpleaños
El periodista Óscar Toro y la fotógrafa María Clauss, entre los fallecidos
Pablo, el maquinista del Alvia, tenía 27 años, vivía en Alcorcón y era fotógrafo aficionado
Julio Son, el leonés amante del baile latino, que falleció en el accidente
Muere el exfutbolista David Cordón, víctima del accidente en Adamuz
La madre de un coronel del cuartel y una auditora medioambiental, las víctimas valencianas
Tamara Valdés, la directora de inmobiliaria de origen cubano, que llegó a España como bailarina
Los supervivientes
"Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios"
"El impacto fue muy violento y la escena dantesca"
"Todo tembló, caímos al suelo y, por fortuna, nada me golpeó"
"Todo empezó a temblar muchísimo. He vuelto a nacer"
"Sentimos un frenazo... fueron segundos interminables"
"Tengo la ubicación, pero lleva sin moverse desde entonces"
"Iba en el coche cuatro. Por suerte iba en el último"
"Todo se rompió en dos o tres segundos..."
"El vagón se movía más de lo normal y salí volando"
"Solo pensé una cosa: me di cuenta de que estaba vivo"
"Nos bajamos siete minutos antes de que pasara todo"
"Nos ha dado un vuelco al corazón, nos ha salvado una hora"
Los héroes
De los primeros en llegar al lugar del accidente fueron sus vecinos. Facilitaron accesos a la Guardia Civil y a los servicios sanitarios, repartieron mantas, alimentos y ofrecieron algo tan necesario como compañía. Hasta la zona cero acudieron personas como Raúl Montero, taxista del municipio, que al enterarse del suceso cogió su coche y comenzó a trasladar heridos, llegando a llevar hasta cuatro a la vez. "Se notaba el miedo. Había mucho miedo", relataba. Pudo movilizarse gracias a los avisos que circularon por los grupos vecinales de WhatsApp y las redes sociales del Ayuntamiento. Juan Romera fue otro de los vecinos que participó en las labores de rescate, que define como "tremendamente duras", en un terreno de muy difícil acceso. "Ojalá no haber visto nada", confesaba, todavía afectado.
Adamuz respondió como comunidad y dejó una certeza en medio del horror: cuando todo falla, la solidaridad de la gente sencilla sigue siendo el último y mejor refugio.
Adamuz: en el corazón de la vía
Por María Canales | Córdoba
Por las vías del término municipal de Adamuz no solo descarriló un tren. También lo hizo la rutina, la calma y la normalidad de un pueblo que, desde avanzada la tarde del día 18 de enero, quedó atrapado en una tragedia ferroviaria de enorme magnitud: el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad a su paso por la localidad, traducido en decenas de fallecidos y heridos -cifras actualizándose, en continuo aumento-, junto a cientos de escenas descorazonadoras. El estruendo del accidente rompió el silencio habitual del campo y, con él, se desmoronó la tranquilidad de vecinos que jamás imaginaron que su nombre quedaría ligado a una jornada negra.
Porque lo ocurrido ha pasado rápidamente a formar parte de la memoria colectiva del municipio: una catástrofe que dejó imágenes durísimas, situaciones difíciles -imposibles- de borrar y un reguero de dolor que todavía se respira en el ambiente. Pero entre el metal retorcido, los gritos y la incertidumbre, emergió también la otra cara de la tragedia. La de un pueblo entero volcado sin reservas, que convirtió el miedo en solidaridad, las casas en refugios y a vecinos anónimos en primeros auxilios improvisados. Un día de horror que, paradójicamente, sacó a la luz lo mejor de una comunidad unida frente al desastre.
Heridos atrapados, cuerpos sin vida, escenas imposibles de borrar. Aun así, siguieron sacando heridos. “Había un despliegue policial, vecinos, de todo el que podía entrar allí”. No por valentía, sino por humanidad. “Para no repetirlo nunca jamás en la vida. Ha sido demasiado”.Mientras tanto, Adamuz se organizaba casi sin saberlo. Raquel fue testigo directo de las primeras horas, las más críticas. “Al principio no había apenas sanitarios”, explica. Y entonces el pueblo hizo lo único que sabía hacer: ayudar.
Mantas, botellas de agua, primeras curas, palabras tranquilizadoras. “La gente del pueblo hemos ayudado como hemos podido”. Fueron minutos eternos. “Nos hemos visto sobrepasados en esa primera tanda. Ha habido muchos heridos, muchos de ellos graves”.
Hasta que llegaron los refuerzos, Adamuz sostuvo la emergencia con sus propias manos.
RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA
Un trabajo colaborativo de: DIARIO CÓRDOBA, EL CORREO DE ANDALUCÍA; LA OPINIÓN DE MÁLAGA, EL PERIÓDICO, ACTIVOS, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA; LA OPINIÓN DE ZAMORA; LEVANTE-EMV; PI STUDIO y REDACCIÓN CENTRAL.
Coordinación: Nekane Chamorro, Marian Navarcorena y Jorge Fauró.
Codirección: Gemma Robles, Rafael Romero, Isabel Morillo y José Ramón Mendaza.