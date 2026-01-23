Investigación abierta
Detenido el sospechoso de matar a una mujer en un local ocupado de Barcelona
Los Mossos creen que el crimen fue por un ajuste de cuentas relacionado con una deuda pendiente
Germán González
Menos de 24 horas después de la muerte a puñaladas a una mujer en un local ocupado en el centro de L'Hospitalet de Llobregat, los Mossos d'Esquadra han detenido al principal sospechoso de este crimen en Barcelona. El agresor, de 22 años, estaba plenamente identificado ya que varios testigos lo vieron discutir con la mujer y con la pareja de ella hace semanas, así como amenazarlos de muerte por una presunta deuda pendiente, según fuentes policiales. Los Mossos creen que el crimen fue por un ajuste de cuentas relacionado con una deuda pendiente
Por eso, los Mossos lo buscaban desde poco después de cometer el crimen, ya que tiene numerosos antecedentes. Lo han localizado este viernes sobre las 18 horas escondido en casa de unos conocidos en Barcelona. La víctima sufrió varias heridas por arma blanca y cuando llegó la policía ya había fallecido.
El crimen tuvo lugar sobre las siete de la tarde en este local ocupado de la calle Santa Anna de L'Hospitalet desde 2023 y que generaba numerosas molestias entre los vecinos, ya que era refugio de multirreincidentes y funcionaba como bar encubierto hasta altas horas de la madrugada.
Precisamente, el Ayuntamiento de L'Hospitalet tiene abierto un expediente de disciplina urbanística y durante los últimos años ha hecho presión policial identificando a las personas que entran y salen. La investigación del crimen está bajo secreto de sumario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
- El CTA da su veredicto sobre los dos polémicos penaltis a favor del Mallorca ante el Athletic
- Sóller ordena a la familia March retirar la barrera que cierra el paso al camí de Bàlitx
- La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
- El Club Mar de Palma adjudica dos de sus cuatro nuevos restaurantes al grupo madrileño Azotea
- Vox Palma propone que el edificio de Gesa se destine a oficinas y alquileres
- Palma tendrá que pagar todos los conciertos de la Revetla de Sant Sebastià que se cancelaron
- Una mañana de reuniones y teléfonos: así se fraguó la cancelación de Sant Sebastià