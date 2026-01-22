Varios heridos en el choque de un tren de pasajeros contra una grúa en Cartagena

El choque de un tren de pasajeros de la línea Cartagena-Los Nietos contra una grúa en Alumbres ha dejado diversos heridos leves. Un amplio dispositivo de emergencias se ha desplegado este jueves en la zona del accidente, ocurrido sobre las 12.00 horas.

La colisión entre la grúa y un Ferrocarril de Vía Estrecha (Feve) ha ocurrido a mediodía a la altura de la parada de 'Los partidarios', entre la diputación cartagenera de Alumbres y el municipio de La Unión. Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Cartagena, ambulancias del 061, Guardia Civil y Protección Civil, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

Por el momento se desconocen las causas del accidente y el número total de heridos tras el choque. La Consejería de Salud, consultada por La Opinión de Murcia, señala que los afectados están siendo valorados en estos momentos, aunque en principio presentan lesiones leves y los sanitarios están considerando su traslado hospitalario.

Guardia Civil y servicios de emergencias en el lugar del accidente. / L.O.

Precisamente los vecinos de la zona del accidente ferroviario se habían quejado en numerosas ocasiones de que se trata de un "tramo peligroso" porque "no está señalizado ni regulado mediante un semáforo". Aseguran que "para saber si viene el tren, simplemente tienes que escuchar al tren".

Se trata del tercer accidente de tren que registra el país en menos de una semana. Hace tan solo cuatro días que se produjo la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, en la que perdieron la vida 43 personas.

Noticias relacionadas

Dos días después de Adamuz, tuvo lugar el accidente de Rodalies, de la línea R4, que descarriló en Gelida (Barcelona) a última hora del martes tras el desplome de un muro de contención sobre la vía, causando la muerte de una persona y dejando cinco heridos graves. El suceso se produjo poco antes de las nueve de la noche, cuando el convoy circulaba en dirección a Barcelona entre Sant Sadurní y Gelida.