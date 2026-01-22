Investigación
Detenido en A Coruña uno de los fugitivos más buscados de España
Es el coruñés Daniel Vázquez Patiño, buscado por abusos y agresiones sexuales a una menor de diez años
Intentó apuñalar a un agente durante la detención
Ana Carro
La Policía Nacional ha detenido en Meicende (A Coruña) a uno de los fugitivos más buscados de España que se encontraba en busca y captura: el coruñés Daniel Vázquez Patiño. Según fuentes policiales, la detención se ha producido cerca de su ciudad de origen, en el municipio arteixán de Meicende.
El pasado noviembre, el 091 había lanzado un aviso con los datos y las fotografías de los diez fugitivos más buscados. Según la descripción policial, el coruñés Vázquez Patiño, de 46 años, es reclamado por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años. "Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, mide 1,70, tiene la piel blanca y los ojos marrones", detallaba la Policía.
En el momento de la detención, el fugitivo intentó apuñalar a un agente que formaba parte del operativo.
- El CTA da su veredicto sobre los dos polémicos penaltis a favor del Mallorca ante el Athletic
- Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
- Sóller ordena a la familia March retirar la barrera que cierra el paso al camí de Bàlitx
- Palma tendrá que pagar todos los conciertos de la Revetla de Sant Sebastià que se cancelaron
- Dos hermanos, heridos de gravedad al ser apuñalados por su padre en Palma
- El Club Mar de Palma adjudica dos de sus cuatro nuevos restaurantes al grupo madrileño Azotea
- La borrasca Harry deja 26 incidentes leves en Mallorca y desborda un torrente en Sencelles
- Vox Palma propone que el edificio de Gesa se destine a oficinas y alquileres