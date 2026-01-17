Agresión sexual
La mujer que denunció una violación en grupo en Navàs (Barcelona) asegura que la grabaron con un móvil
La policía mantiene abierta la investigación y ya ha previsto la práctica de más pruebas, por ejemplo, la declaración de testigos
Eduard Font Badia | R. Tortosa
La mujer de Navàs (Barcelona) que acusa a un grupo de cuatro hombres de este municipio de una agresión sexual, así como el entorno de la denunciante, afirman que fue grabada con un teléfono móvil mientras cometieron las acciones en contra de su voluntad.
Este es uno de los extremos que los Mossos d’Esquadra y el juzgado de instrucción encargado del caso deberán esclarecer en los próximos días. De momento, tras la declaración de la mujer y el interrogatorio de los vecinos de Navàs, la investigación sobre el suceso, ocurrido en la madrugada del 10 de enero, se mantiene abierta.
Así, ya se ha previsto la práctica de más pruebas, por ejemplo, la comparecencia de testigos que ayuden a esclarecer los hechos. Según la versión de la denunciante y de alguna otra persona cercana, el episodio de la presunta violación colectiva se produjo en un domicilio de Navàs que no es propiedad de ninguno de los implicados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un informe de expertos afirma que la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga fue ilegal
- Cort sustituye a los artistas de uno de los tardeos de Sant Sebastià por un problema administrativo
- Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
- Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje de que iba a explotar una bomba
- Del chalé con piscina al chalé con campo particular de golf: el nuevo símbolo de estatus en la part forana
- El Govern prevé cortar carreteras en Mallorca el día del eclipse de sol
- El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
- Guía para no perderse los principales actos de Sant Antoni