Investigada una mujer en Maó por la venta de 400 artículos falsificados ofrecidos en las redes sociales

Una mujer de 40 años ofertaba en redes sociales falsificaciones de prendas deportivas y de primeras marchas de ropa, que luego vendía al interesado en un punto de encuentro de Maó. Agentes de la Guardia Civil la han investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial y representantes de las firmas afectadas la han denunciado. Un total de 400 artículos falsificados han sido intervenidos por un valor superior a 5.000 euros.

La actuación de la Guardia Civil de Menorca se efectuó el pasado 3 de enero dentro del plan operativo Fake Star. Los agentes del instituto armado se incautaron de numerosos efectos falsificados. Entre estos se encontraban calzado, y todo tipo de ropa deportiva -camisetas, deportivas, equipaciones de fútbol, sudaderas, pantalones, chaquetas y calcetines- que ofrecía a través de las redes sociales. Tras establecer contacto con la persona interesada, se dirigían a un punto acordado para materializar la venta.

Control de artículos falsos

La intervención en este caso de la Guardia Civil se enmarca dentro de los planes nacionales para el control permanente de artículos falsos de diverso tipo. Tales como calzado, textiles, juguetes o aparatos electrónicos. En muchos casos estos pueden resultar perjudiciales o causar un daño para la salud de los consumidores. Esto se debe al uso de determinados materiales empleados que escapan a los controles establecidos por la Unión Europea sobre seguridad y calidad.