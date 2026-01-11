Castilla y León
Un hombre hospitalizado en Valladolid tras ser apuñalado en la concentración motera Pingüinos
La víctima, de 30 años, fue agredida con arma blanca en la espalda y una pierna cuando se encontraba en la zona de carpas
EFE
Un hombre de 30 años ha resultado herido tras ser agredido con arma blanca en la espalda y una pierna cuando se encontraba en la zona de carpas de ocio de la concentración motera de Pingüinos, en las afueras de la ciudad de Valladolid.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha informado de que los hechos se han producido poco antes de las siete de la mañana, en el marco de una pelea.
A raíz de los avisos recibidos, el 1-1-2 ha avisado a la Policía Local y a la Policía Nacional, que han enviado a la zona a varios agentes.
Por otra parte, el dispositivo preventivo de Cruz Roja en el lugar de los hechos ha atendido al herido, un varón de 30 años, que sufre daños en la espalda y una pierna, por lo que ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
- Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: 'La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas
- Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B
- Hasta dos meses de espera para obtener la nueva Tarjeta Única de transporte en Palma
- Una cooperativa alemana busca nuevos socios para un proyecto de finca en Mallorca
- Una funcionaria de Santa Margalida admite ante la jueza que fue contratada a dedo
- Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
- La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado
- Cierra Can Xiscos, la última tienda tradicional de comestibles de Binissalem