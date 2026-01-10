La Rioja
Hallados los cuerpos sin vida de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño
"Todo apunta a que se precipitaron de forma voluntaria", apunta la Policía Nacional
EP / EFE
La Policía Nacional ha hallado esta pasada madrugada los cuerpos sin vida de dos personas, un chico de 20 años y una joven de 13, en la calle Marques de Larios de Logroño. Aparentemente, y según las primeras investigaciones, sin signos de violencia.
Según apuntan desde la institución, se ha iniciado una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos aunque "todo apunta", informa la Policía Nacional, a que "se precipitaron de forma voluntaria".
Por su parte, la Delegación de Gobierno de La Rioja también ha confirmado estos hechos. Al parecer, y según información a la que ha tenido acceso Europa Press, los jóvenes se pudieron precipitar de una obra de un edificio en construcción, lugar al que accedieron sin que se sepan las causas.
Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que el suceso se ha producido a primera hora de la madrugada, en un edificio en construcción situado en la zona logroñesa de Cascajos y contra cuyas vallas de protección, al parecer, se empotró una furgoneta.
Unos ciudadanos avisaron a la Policía Nacional para indicar que había personas en el interior de la obra, que está vallada y dispone de cámaras de seguridad.
Los agentes, al llegar al lugar del suceso, encontraron los cadáveres de ambos jóvenes en la acera donde se construye el edificio, cuyos cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja para realizar las autopsias.
La Jefatura Superior de Policía en La Rioja ha señalado a EFE que, por ahora, no ofrecerá más datos sobre esta investigación.
- Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
- Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: 'La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas
- La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado
- Terreno Barrio Hotel, la apuesta de la familia Piñero por revitalizar 'su barrio' en Palma con su primer alojamiento urbano
- El Santuario de Santa Lucía de Mancor de la Vall se queda sin monjas
- Baleares detecta un brote de viruela del mono: registrada una nueva variante que nunca había circulado en las islas
- Mallorca, en alerta por la borrasca Goretti: suben las temperaturas pero el viento soplará con fuerza
- Utz Claassen, expropietario del Real Mallorca: 'Sin nosotros, el club ya no existiría