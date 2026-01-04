Violencia machista
Hallan muerta con signos de violencia a una mujer en Jaén
La investigación, que está en su fase preliminar, ha determinado que se trata de una muerte violenta
EFE
Jaén
El cuerpo sin vida de una mujer ha sido hallado en el municipio de Quesada (Jaén) mientras que se están recabando datos por si pudiera tratar de un asesinato por presunta violencia de género.
Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha confirmado esta tarde el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer cuya edad no ha sido precisada.
La investigación, que está en su fase preliminar, ha determinado que se trata de una muerte violenta aunque todavía no pueden confirmar ninguna hipótesis sobre las causas que han causado el fallecimiento.
- Adiós a 93 años de tradición familiar en el celler Son Toreó de Sineu
- Estos son los centros comerciales y supermercados que abren este domingo 4 de enero en Mallorca
- Llega una masa de aire frío ártico a Mallorca: la Aemet avisa de la primera nevada del año en la Serra de Tramuntana
- La borrasca Francis pone en alerta a Mallorca
- Los mallorquines ante los precios nunca vistos del oro y de la plata: “Cada vez compran más como inversión”
- Investigado un conductor por circular en Marratxí con placas falsas de matrícula y sin carné
- Enrique Valentí, platero en Mallorca: “La gente piensa que no vale nada, pero una sopera de plata puedes venderla por 5.000 euros”
- Así será la Fortalesa del Temple, el nuevo museo que explicará la Edad Media en Palma