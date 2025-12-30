Incendio
Muere un hombre de 83 años en el incendio de su vivienda en Cáceres
El fuego se declaró de madrugada en un domicilio de la localidad de Hervás y los servicios de emergencia pudieron hacer nada por salvar la vida del ocupante del inmueble
Almudena Villar Novillo
Un hombre de 83 años ha muerto en la madrugada de este martes tras declararse un incendio en su vivienda de la localidad cacereña de Hervás, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.
El aviso del fuego se recibió a las 00.33 horas. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Hervás, una patrulla de la Guardia Civil y los bomberos
De hecho, cuatro dotaciones de bomberos de la Diputación Provincial de Cáceres de los parques de Plasencia y Jarandilla de la Vera a los que se ha sumado un vehículo de mando del parque central de Cáceres intervinieron en la extinción del fuego, que se inició antes de las 1 de la madruga y se apagó sobre las 5.30 horas.
A pesar de la intervención de los recursos activados, los servicios sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre. El Instituto de Medicina Legal se ha hecho cargo del cuerpo para la realización de las diligencias correspondientes.
- Ordenan repetir un juicio en Palma porque el juez no aceptó un retraso de cuatro minutos
- Las empresas de Mallorca no avanzan la llegada de empleados «porque no fideliza»
- Un sistema de rampas y un ascensor facilitarán el acceso als Jardins de sa Quarentena de Palma
- Suenan cambios en el Consell de Mallorca: el PP maneja sustitutos para el conseller Marcial Rodríguez
- Pau García, emigrante mallorquín: «Fui a Suiza a ahorrar para poder comprar una casa en Mallorca»
- El orfanato ‘Las Miñonas’, el epicentro de los horrores del Puig de Sant Pere para las niñas del franquismo: «Era como un campo de concentración»
- Jordi Álvarez, guitarrista: “Veo una falta total de educación musical del público joven”
- Una vecina de Ariany es la autora de las 1.100 'neules' que decoran la iglesia